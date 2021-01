Justine Mattera senza veli su IG. I follower: “Hai fatto un nuovo ritocchino?”

Justine Mattera ha lasciato senza parole i follower: la scollatura abbondante mostra praticamente tutto, centinaia i commenti al post su IG

Una foto senza veli della showgirl di origini americane ha scatenato Instagram. Non è la prima volta che accade che la 49enne riesce a far impazzire i follower a suon di post che mettono in risalto le sue curve bollenti. Ironia sensualità e provocazione: queste le armi che l’ex moglie di Paolo Limiti sfrutta alla perfezione per sedurre i suoi fan che la seguono con estrema passione e costanza. Infatti la popolare showgirl è davvero molto attica su Instagram, non solo con post spesso bollenti, ma anche con storie che raccontano tanti aspetti della sua vita quotidiana. Insomma, non solo una bellezza mozzafiato che sembra non sentire affatto il trascorrere degli anni, ma anche un simpatia e spirito giusto la fanno apparire come una donna assolutamente da apprezzare. Anche lei ha sofferto molto la situazione che si sta vivendo nel nostro paese, con le restrizioni e le criticità imposte a causa dell’emergenza Coronavirus. Nella sua Milano la situazione nei mesi scorsi non è stata delle migliori, ma a parte qualche periodo di scoramento, ha mantenuto sempre il suo carattere intraprendente ed ottimista. Lasciando messaggi che spesso hanno evidenziato qualche perplessità ma nel complesso ha avuto la forza di guardare avanti sempre con ottimismo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

Justine Mattera ha avuto molta malinconia in occasione delle festività natalizie e di fine anno. Infatti per la prima volta nella sua vita non ha potuto festeggiare questo speciale momento dell’anno nella sua New York a causa dell’emergenza sanitaria in corso. Ma non per questo ha perso il suo ottimismo e la voglia di continuare a stupire e provocare. Lo ha fatto come sempre senza esagerare, con la sensualità che la contraddistingue e che non la fa mai apparire volgare. Insomma, una donna che riesce ad avere solo complimenti, anche se ogni tanto qualche commento che la fa arrabbiare arriva sotto i suoi post. Cosa che le è capitata anche per l’ultima foto che l’ha mostrata in posa estremamente sexy. Con una scollatura dal vestito che ha evidenziato l’assenza di intimo senza lasciare troppo spazio all’immaginazione dei follower. “Si vede tuto” ha commentato qualcuno. Mentre qualche altro ha voluto stuzzicarla su un argomento che l’ha fatta arrabbiare: “Alla tua età hai fatto ancora un ritocchino al seno?”. “No” la risposta secca della diretta interessata che è apparsa seccata dall’insinuazione del follower. “Non c’è proprio niente da ritoccare” il commento successivo, e poi tanti altri ancora che hanno mostrato la passione che i fan hanno per lei. “E’ solo l’invidia che li fa parlare” altro commento di un suo ammiratore. Post pubblicato sotto e che lasciamo commentare a voi senza aggiungere altro.