Diletta Leotta, il top evidenzia un dettaglio bollente: “Scegli di zummare”

Diletta Leotta ha scatenato i follower di Instagram con un post che ha risaltato le sue curve bollenti. Un dettaglio ha infiammato il web

La bellezza catanese è tornata a farsi apprezzare con un post su Instagram che ha messo in evidenza la sua perfezione fisica. Ma anche un dettaglio bollente che ha scatenato i follower che non hanno resistito alla tentazione di esprimere il loro gradimento attraverso like e commenti. Non è la prima volta che accade che la giornalista e conduttrice riesce ad attirare l’attenzione su di sé a suon di foto e video spesso senza veli. Senza dubbio parliamo di una protagonista assoluta di Instagram, che riesce a collezionare numeri da star con i suoi fan che più di una volta si definiscono pazzi di lei e delle sue curve mozzafiato. Non bastassero le doti fisiche, per tutta la scorsa estate e nei mesi successivi è finita al centro del gossip per via della rottura con il pugile Daniele Scardina. Un tira e molla, tra smentite e tentativi di riconciliazione che hanno portato alla definitiva fine della storia tra i due. Adesso che è single in tanti si aspettano una nuova figura al suo fianco. Con il gossip che punta costantemente i riflettori su di lei cercando di capire se nella sua vita ci possa essere una nuova fiamma all’orizzonte. Intanto lei continua a far sognare i follower di Instagram con foto e video che spesso non lasciano spazio all’immaginazione.

Diletta Leotta è una vera star della televisione e del web. Soprattutto su Instagram è riuscita a trovare dei numeri ed una popolarità che la fanno apparire come una vera influencer che colleziona migliaia di consensi che la proiettano tra i personaggi pubblici principali nel nostro paese. Attivissima anche con le storie che tengono aggiornati i follower, ama continuare a stupire sui social raccontando le sue esperienze lavorative e di vita privata, in attesa magari di trovare il nuovo amore. Adesso non pensa all’uomo della sua vita, ma si concentra sul lavoro e su quella passione per il calcio che le ha permesso di diventare famosa ed apprezzata anche nel campo professionale. Nell’ultimo scatto che ha pubblicato su Instagram è apparsa in tutta la sua bellezza e sensualità, con un primo piano che ha fatto sognare i follower. Che anche stavolta non hanno perso tempo, lasciando centinaia di commenti e migliaia di like sotto lo scatto in canotta scura che ha evidenziato un dettaglio bollente. Come evidenzia la foto che abbiamo pubblicato sotto, non c’è stato tanto spazio per l’immaginazione, con i follower che hanno trovato anche il modo di fare apprezzamenti ironici, tutti nella stessa direzione: “Scegli di zummare” ha scritto un fan in risposta al suo commento “Scegli di sorridere” che promuove il suo libro da poco pubblicato. A voi ogni possibile commento.