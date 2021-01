Caterina Balivo confessa la grande amarezza: “Fa un certo effetto vederla così”

Caterina Balivo ha postato un post su Instagram dove ha espresso la sua grande amarezza per una situazione particolare che sta vivendo

La conduttrice napoletana è attivissima sui social, soprattutto in questi mesi di pandemia dove ha fatto una scelta ben precisa. Quella di lasciare temporaneamente la televisione ed i suoi impegni lavorativi per dedicarsi alla famiglia ed agli affetti personali. Si è presa una sorta di anno sabbatico, con la volontà di avviarsi a questo passo manifestata durante il primo lockdown. Nell’arco di questi mesi, quasi un anno fa, la conduttrice è stata implorata dai fan nel tornare alla conduzione di un suo programma. Ma la diretta interessata è andata avanti per la sua strada, confermando la sua decisione. E così, sono trascorsi questi mesi difficili, con la 40enne partenopea che è diventata attivissima sui social. Lasciando trasparire non solo la bellezza e la sensualità da alcuni post che ha pubblicato, ma tenendo anche sempre aggiornati i suoi fan sulle sue situazioni personali.

Caterina Balivo ha mostrato molta preoccupazione in merito all’emergenza Coronavirus nel nostro paese. Con tanti post ha raccontato le sue ansie e paure, cercando anche un confronto con i follower che non le hanno mai fatto mancare il loro sostegno. Nell’ultimo post che ha pubblicato si è mostrata in giro per Roma, con tanto di mascherina protettiva, scrutando le sensazioni che si avvertono in giro. E riportando anche la sua amarezza nella passeggiata per San Pietro: “Una #Roma così silenziosa, come quella di questo periodo, non l’avevo mai vista prima. Fa sempre un certo effetto passeggiare in Piazza San Pietro, il luogo per eccellenza della romanità, e vederla desolata. Negozi e ristoranti vuoti, turisti assenti e non puoi non prendere atto del fatto che sia davvero tutto cambiato. Allora ti chiedi come sia stato possibile tutto questo”. E ancora: “E ti sembra di vivere in una sorta di “tempo sospeso”, in cui tutto è rimasto fermo mentre la testa va a mille, dove la fretta e il rincorrere quotidianamente il tempo ha ceduto spazio alla paura. La pandemia ha cambiato radicalmente il nostro modus vivendi, costringendoci a fare delle riflessioni e, soprattutto, trarre insegnamenti che porteremo sempre con noi 🤞🏻”.