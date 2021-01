Vediamo insieme che cosa ha dichiarato direttamente Eros Ramazzotti, stupendo tutti e dicendo che è la sua fidanzata ufficialmente.

Lui è un noto personaggio del mondo dello spettacolo e della musica internazionale, stiamo parlando di Eros Ramazzotti.

Per quanto riguarda la sua vita privata, è tornato single dopo una lunghissima relazione e da molto tempo si vociferava di un nuovo fidanzamento, ma in queste ultime ore è stato proprio lui a fare una dichiarazione particolare.

Eros Ramazzotti lo dichiara stupendo tutti: “E’ la mia fidanzata”

Come sappiamo tutti, Eros è un’uomo abituato a stare al centro del gossip, per via della sua prima relazione con Michell Hunziker, e la figlia Aurora.

Ma anche dopo, con la nuova compagna Marica Pellegrinelli, dal quale ha avuto altri due figli, Raffaella Maria e Gabrio.

Ad Eros vengono spesso attribuite varie relazioni amorose, che poi vengono sempre, e puntualmente smentite.

Ma quello che ha annunciato direttamente dal suo profilo social di Instagram tramite le stories delle ultime ore, ha lasciato tutti senza parole, perché davvero inaspettato.

L’annuncio però, va preso con le giuste misure, perché è stato molto divertente, non si tratta di una donna conosciuta, la sua nuova fidanzata, bensì la sua chitarra.

Insomma un momento divertente, anche perché nelle passate settimane si era parlato di un riavvicinamento con Marica, che però era stato smentito dopo poco.

Ovviamente, tra di loro c’è un ottimo rapporto per via dei figli, e come è giusto che sia per mantenere buoni rapporti.

E voi cosa ne pensate dell’annuncio che ha fatto Eros Ramazzotti? Siete d’accordo che si tratti di un’idea simpatica?