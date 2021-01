Vediamo insieme che cosa sta succedendo in queste ultime ore, per la soap opera Il Paradiso delle Signore, che preoccupa i fan.

La soap opera Il Paradiso delle Signore, che va in onda sulla Rai, ormai da molti anni è molto amata e seguita.

Ma in queste ultime ore sta circolando una voce davvero preoccupante, su una possibile chiusura del set, vediamo meglio insieme che cosa succede.

Il Paradiso delle Signore fan in ansia: chiudono il set?- tutta la verità

La notizia ha iniziato a circolare nella giornata di ieri ed è stata riportata dal giornale Il Messaggero.

LEGGI ANCHE —-> BELEN RODRIGUEZ NELLA BUFERA: “PUBBLICA FOTO RUBATE”, LA POLEMICA

Stiamo parlando della soap opera Il Paradiso delle Signore, che a quanto sembra ci siano problemi con il set dove viene girata.

Sul giornale, che abbiamo indicato in precedenza, si legge che il Tar del Lazio ha dichiarato il set abusivo, e per questo motivo tutta la sua struttura deve essere demolita.

Il motivo, sembra essere che questa struttura si trova all’interno del Parco di Veio, che si tratta di una riserva naturale, in aggiunta possiamo leggere queste parole:

LEGGI ANCHE —-> SEX AND THE CITY TORNA IN TV, IN ANTEPRIMA IL TRAILER DELLA NUOVA STAGIONE

“Il Comune di Roma e l’Ente Parco da due anni hanno disposto la demolizione della struttura e adesso i giudici hanno dato loro ragione, respingendo il ricorso presentato dalla Videa Studios spa.”

Quindi sembra davvero che dove vengono registrate le puntate del Il Paradiso delle Signore, con tutte le vicende legate alle Veneri, sia in pericolo.

Ma stando sempre a quanto scritto, la società Videa, indica che la struttura si può smontare e per questo motivo non è fissa.

Al momento le nuove puntate della soap super amata e seguita continueranno ad essere registrate nella struttura.

Al provvedimento, è stato eseguito un ricorso, e quindi prima di smantellare tutta la struttura bisognerà attendere la decisione del tribunale.

La fine delle riprese, al momento, sembra essere fissata per la fine di maggio, ma si attendono ulteriori sviluppi.

Sicuramente i fan della notissima soap opera della Rai, saranno in ansia fino a che non si risolverà la questione del set.

E voi cosa ne pensate di quanto accaduto? Seguita la soap opera oppure no?