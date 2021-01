Uomini e Donne, Sharon Bergonzi è mamma per la seconda volta

È nata la secondogenita della giovane mamma Sharon Bergonzi, ex corteggiatrice di Uomini e Donne. L’annuncio sui social è dolcissimo ed ha commosso tutti, ecco le sue parole.

La notizia è delle più liete: Sharon Bergonzi, ex corteggiatrice di Uomini e Donne dell’edizione 2014-1025, è diventata mamma per la seconda volta. Nella mattina di domenica 10 gennaio infatti la 28enne ha dato la luce alla sua secondogenita. Il felice annuncio su Instagram ha reso entusiasti tutti i fan del famoso dating show di Canale 5 e commosso i suoi followers sui social. Ecco le sue parole e che cosa ha svelato sulla piccola figlia appena nata.

Sharon Bergonzi: la seconda figlia

È una femmina la seconda figlia di Sharon Bergonzi e Valerio Tenneriello. Il matrimonio tra i due dura ormai da più di 5 anni: Sharon e Valerio infatti si erano sposati alla fine del 2016 (il 28 dicembre per la precisione) e solo tre anni dopo, nel 2018, hanno avuto il loro primo bambino, Luigi, oggi di 2 anni.

L’annuncio della seconda gravidanza era arrivato sui social lo scorso agosto suscitando grande emozione nei fan, che già erano perdutamente innamorati del primogenito Luigi.

L’annuncio nel post su Instagram

La piccola, nata domenica 10 gennaio alle 11 di mattina, porta un nome molto elegante: si chiama Bianca, “la nostra principessa“, come scrive in didascalia Sharon.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne infatti insieme ad una tenerissima immagine di una piccola manina della figlia neonata sui social ha condiviso anche delle informazioni sulla piccola: “Per la nostra gioia alle 11:14 del 10/01/2021 è nata la nostra principessa Bianca“, scrive infatti in didascalia al post pubblicato sul suo profilo Instagram.

Dopo il giorno della nascita del piccolo Luigi, questo è un altro giorno felicissimo per Sharon, che può così finalmente dichiararsi “mamma bis“.

Ancora non viene svelato il volto della piccola, chissà se sarà bella come il fratellino, che con i suoi occhi azzurri ha già incantato tutti i followers su Instagram.

Sharon Bergonzi: la sua carriera

Sharon Bergonzi dopo l’esperienza a Uomini e Donne attualmente è influencer su Instagram (il suo profilo conta 164 mila followers) mentre si occupa dei figli e della famiglia. La 28enne ha un passato da modella: ha partecipato infatti a diversi concorsi di bellezza arrivando anche a vincere la fascia di “Miss Sorriso” ed è stata testimonial di alcuni noti marchi.

Nota al grande pubblico soprattutto per la sua partecipazione a Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi in onda su Canale 5, adesso si è ritirata dal mondo dello spettacolo per potersi dedicare totalmente alla cura dei figli, mantenendo però la carriera da influencer.