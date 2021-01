Ludovica Valli è stata fortemente critica sul web per aver utilizzato delle parole poco carine nei confronti degli operai, ecco cosa ha detto l’ex tronista di Uomini e Donne

Pioggia di critiche sul web per Ludovica Valli, l’ex tronista di Uomini e Donne questa volta l’ha combinata grossa definendo gli operai degli “animali“, come ben sappiamo l’influencer e il suo compagno Gianmaria Di Gregorio stanno aspettando un bambino, per questo motivo hanno deciso di ristrutturare casa, ovviamente da buona influencer tiene aggiornati tutti i suoi fan su Instagram con video e dirette dei lavori in corsi e proprio durante una storia in cui parlava della ristrutturazione è accaduto l’impensabile.

L’influencer si è sfogata con i suoi followers sui problemi che possono dare questi lavori, come giusto che sia, ma a far infuriare il web è stata una parola che ha offeso la categoria degli operai definendoli “animali“, queste sono le sue parole ” abbiamo tutto nelle sctaole, è impossibile sistemare qualcosa, ogni giorno abbiamo operai in casa che fanno polvere, sporcano, rompono è allucinante, degli animali” ovviamente le sue affermazioni hanno fatto subito il giro del web è un utente indispettita da quanto ha sentito le ha scritto “è inutile che cerchi di giustificarti, sei da denuncia” perché la Valli dopo essere stata sommersa dalle critiche ha cercato di intervenire per far capire che non intendeva offendere nessuno, ma ormai il danno era stato fatto.

Ludovica ha fatto l’ennesimo sfogo su Instagram in cui ha cercato di chiare la sua posizione dicendo “per la cronaca per chi mi ha scritto se la casa è sporca si pulisce, lo sporcare è la cosa minore, io ho fatto un esempio di quello che mi è capitato, comunque non tutti gli operai sono così, ve lo assicuro perché ci sono moltissimi lavoratori bravissimi” la Valli ha cercato di giustificarsi, senza ottenere molti successi ha anche aggiunto “so che non è il loro lavoro ripulire ma almeno potrebbero stare attenti quando spaccano qualcosa, perché le cose costano” Ludovica non ci pensa proprio a fare le scuse alla categoria di lavoratori che ha offeso anzi, ingrana la marcia dicendo “lasciate stare, cercate di azionare il cervello quando mi scrivete determinate cose” in questo caso si riferisce a tutte le persone che l’hanno criticata per aver offeso gli operai.

Per il momento nessuna scusa dall’ex tronista vedremo se con il passare delle ore e delle innumerevoli critiche cambierà idea, non ci resta che aspettare.