Ludovica Pagani, sotto la camicia niente: la scollatura infiamma Instagram

Ludovica Pagani protagonista di Instagram con uno scatto che ha scatenato le fantasie dei suoi follower. La foto ha fatto il giro del web

Bellezza e sensualità le armi che la 25enne bergamasca utilizza per lasciare senza parole i suoi follower. Per lei parlano i numeri, e non c’è bisogno di andare troppo nei dettagli per capire che siamo di fronte ad uno dei personaggi preferiti dal popolo del web. Famosa sui social e su Youtube grazie alla popolarità del suo programma ma anche per altre collaborazioni con personaggi del web, anche in televisione ha lasciato una bella impressione. Superata alla grande la gaffe a Quelli del calcio nel leggere in modo errato la classifica della serie A, la bellezza lombarda si è rifatta subito. E adesso, oltre ad essere una web influencer molto apprezzata, punta a rientrare in televisione dalla porta principale. Le doti fisiche certo non le mancano, e nemmeno quelle caratteriali, con la sua simpatia e solarità che a tratti la rendono davvero irresistibile. I commenti su Instagram per lei sono innumerevoli e testimoniano la forte popolarità che ha raggiunto nel corso degli anni. Pur essendo giovanissima, resta uno dei personaggi pubblici che riesce a scatenare l’entusiasmo dei fan che si scatenano con piogge di like e commenti per tutte le sue apparizioni pubbliche. Che si tratti di foto video o storie poco importa, il risultato per lei resta sempre straordinario. Per rendersi conto di tutto questo basta dare uno sguardo alle sue pubblicazioni sulla pagina ufficiale che resta attivissima.

Ludovica Pagani è stata una delle protagoniste della scorsa estate. A suon di post bollenti ed in bikini ha messo in mostra il suo fisico spettacolare e perfetto, con le curve spesso bollenti che hanno fatto il giro del web con una frequenza impressionante. Come detto la sua popolarità resta forte anche per le sue molte collaborazioni con altri personaggi del web. Tra queste, per ricordare la sua passione calcistica, ricordiamo quella con Gli Autogol, che nei loro video la invitano con frequenza per catturare l’attenzione dei suoi follower che stravedono per lei. Nell’ultimo scatto che ha voluto regalare ai follower, in occasione dei saldi invernali, ha indossato una camicetta senza però l’intimo. Il particolare bollente non è sfuggito ai follower che non hanno potuto non apprezzare lo scatto che ha evidenziato per l’ennesima volta le sue doti. Bellezza e sensualità, dunque, ancora protagoniste. Tantissimi i commenti da parte dei fan che hanno voluto esprimere il loro gradimento nei confronti della bellezza bergamasca a suon di like e commenti. Tanti follower si sono detti letteralmente pazzi di lei, che ricordiamo appare felicemente single concentrandosi sul lavoro e le sue passioni che le stanno regalando tante soddisfazioni. La sua ultima foto l’abbiamo pubblicata sotto, a voi i commenti.