Vediamo insieme la particolare voce che sta girando un queste ultime ore che vede, Tommaso Zorzi come nuovo inviato dell’Isola dei Famosi.

Lui è uno dei protagonisti indiscussi, e per molti anche il possibile vincitore di questa edizione del Grande Fratello Vip.

Stiamo parlando ovviamente di Tommaso Zorzi, dove per lui in queste ore, sta girando una particolare voce sul web.

Tommaso Zorzi è il nuovo inviato dell’Isola dei Famosi? Tutte le voci del web

Senza di lui, molto probabilmente il Grande Fratello Vip, di quest’anno sarebbe stato tutta un’altra cosa.

Tommaso Zorzi, crea dei momenti davvero divertenti all’interno della casa e quasi tutti vanno davvero d’accordo con lui.

Ma stando alle ultime voci del web, il suo potrebbe avere un grande futuro in televisione, sembra infatti, che sia sulla lista dei possibili inviati per il prossimo super reality, ovvero L’Isola dei famosi.

La notizia è stata riportata anche dalle pagine del giornale Vero, ed il ragazzo milanese, potrebbe prendere il posto di Alvin.

Sembra che ad Ilary Balsi, piaccia davvero molto Tommaso, e stia cercando di fare l’impossibile per averlo con lei.

Il programma dovrebbe iniziare a Marzo, sempre che non venga spostato per motivazioni sanitarie, o legate comunque al Covid 19.

L’Isola dei Famosi, si dovrebbe svolgere sempre in Hoduras, come è accaduto negli anni precedenti.

Tra i possibili concorrenti, poi, come si legge sulle pagine di TvBlogo, ci dovrebe essere anche Asia Argento, ma per il momento non ci sono conferme, oltre a Brando Giorgi.

Per il momento possiamo solamente attendere, e vedere se Tommaso Zorzi vincerà il Grande Fratello Vip, e se successivamente partirà per l’Hoduras come inviato dell’Isola dei Famosi.

E voi cosa ne pensate su una sua possibile partecipazione a questo reality? Fa bene Ilary Blasi a cercare di avere lui e non Alvin?