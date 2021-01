Bianca Guaccero posta la foto da ventenne: la sua bellezza lascia senza parole

Bianca Guaccero ha postato una foto su Instagram relativa al suo passato: follower senza parole di fronte alla sua bellezza e forte sensualità

Una foto del passato, di quando aveva 23 anni, ha lasciato senza parole tutti i follower di Instagram. La conduttrice tra qualche giorno compirà 40 anni, ma rimane ancora oggi una donna estremamente attraente e che riesca a catturare l’attenzione dei suoi fan sia in televisione che sul web. Il post che ha pubblicato su Instagram è stata una riflessione che ha voluto condividere con le persone che la seguono e che le dimostrano affetto ed amore. Il 2020 anche per lei è stato molto difficile a causa della bufera che scatenata a causa del tutorial che ha portato per qualche settimana alla sospensione del programma “Detto Fatto” della conduttrice pugliese. Un duro colpo per lei che ha dovuto metterci la faccia dopo un errore che poteva essere evitato. Ma con forza e determinazione adesso si è ripresa il suo posto, con l’affetto di tutti i suoi fan che non le hanno mai fatto mancare il sostegno. Per questo la conduttrice ama condividere con loro le sue emozioni e le sue preoccupazioni. A pochi giorni dal suo quarantesimo compleanno ha scritto un lungo post che vi riproponiamo: “Questa foto risale a quando avevo più o meno 23 anni. Ne è passato di tempo da allora. Fra qualche giorno raggiungerò i 40, e ancora non ci credo, mi sento ancora quella ragazza che deve scoprire il mondo. La vita è come un grande album di immagini, di fotografie di momenti, di persone che ci sono state e che ora non ci sono più, di sentimenti cristallizzati in un ricordo, di carezze, di sorrisi timidi”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal)

Bianca Guaccero ha fatto emozionare i suoi follower con un post che ha posto in evidenza la sua bellezza e sensualità, ma anche il suo carattere sensibile che viene apprezzato tanto dai suoi follower. Nel momento di difficoltà avuto con la sospensione della trasmissione ha trovato proprio nei follower un conforto per la brutta esperienza avuta e che le è servita da lezione. Anche se si è trattato di una leggerezza che poteva essere evitata, la conduttrice rimane apprezzatissima. La seconda parte del post dei suoi 23 anni porta ad ulteriori riflessioni: “Quelle volte in cui mi chiudevo in camera perché avevo paura della siringa, di prime volte, di grandi sconfitte, di serate perfette, di imparare a dirsi la verità e di addiii dolorosi…. ed è lì,esattamente lì, che si possono trovare tutte le risposte alle nostre domande irrisolte… Vvb 💋”. Tanti i messaggi di approvazione per la conduttrice che già da giovane era una bellissima ragazza. Post che abbiamo pubblicato sotto lasciando a voi i commenti. Cosa ne pensate della conduttrice in questa foto del passato?