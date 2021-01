Eodie, il vestito è cortissimo e scopre le curve: “Sei stata scolpita dagli dei”

Elodie ha fatto impazzire i follower di Instagram con una foto che ha messo in evidenza le sue curve senza lasciare spazio all’immaginazione

Un vestitino cortissimo ha messo in evidenza le sue curve che hanno letteralmente scatenato Instagram. La cantante romana sta vivendo un periodo particolare della sua carriera, con una serie di successi artistici che l’hanno proiettata nel mondo della musica in modo imperioso. Dalla sua apparizione alla scorsa edizione del Festival di Sanremo il pubblico ha finalmente potuto scoprire le sue doti, che in verità già nel corso di Amici di Maria De Filippi erano emerse. La sua consacrazione sul palco dell’Ariston con la sua voce che ha aperto il cuore dei follower. Da quel momento in poi solo successi per la trentenne compagna di Marracash che nel terribile 2020 ha trovato l’amore ma anche la consacrazione artistica. Ma non parliamo solo di una grande artista che si trova nel pieno della maturazione artistica. Ma anche di una bellissima ragazza che riesce a far perdere la testa ai suoi ammiratori, anche del web.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie)

Elodie ha scatenato Instagram con uno scatto che ha esaltato la sue bellezza straordinaria ma anche delle curve bollenti da perdere il fiato. Lo scatto che ha pubblicato poco fa sulla sua pagina ufficiale Instagram è stato preso d’assalto dai follower che non hanno resistito alla tentazione di lasciare un like o un commento allo scatto. Che in pochi minuti ha toccato numeri straordinari. Tantissimi i commenti che hanno certificato il successo della foto, tra questi se ne è segnalato uno in particolare di un follower che si è detto pazzo di lei: “Sei stata scolpita dagli dei”. A confermare non solo la straordinaria bellezza della cantante, ma anche la perfezione del fisico che è emerso dal vestitino cortissimo che ne ha esaltato le curve. Un post che ha fatto il classico giro del web in pochissimi minuti. Foto che abbiamo pubblicato sotto e che lasciamo commentare a voi.