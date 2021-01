Belen Rodroguez presenta la nuova collezione, ma l’occhio cade solo su di lei

Belen Rodriguez ha presentato un costume della sua nuova collezione, ma gli occhi dei follower sono caduti solo sulle sue curve bollenti

La showgirl ha fatto impazzire i follower di Instagram con uno scatto promozionale del suo marchio “Mefui” che ha creato qualche anno fa insieme alla sorella Cecilia. Le due sorelle sono molto legate tra di loro, e anche per questo motivo hanno deciso di comporre una società per darsi un futuro anche dopo l’abbandono del mondo dello spettacolo e lavorativo in generale. Tante le soddisfazioni che hanno raccolto in questi anni entrambe, con le pubblicazioni su Instagram che di tanto in tanto mettono in evidenza qualche anticipazione dell’estate 2021. Che si spera possa essere all’insegna della spensieratezza e del ritorno alla normalità. La bellezza argentina poco fa ha postato una foto dal suo profilo ufficiale che non è passata inosservata. La sua perfezione fisica non è passata inosservata, con tantissimi follower che non hanno resistito alla tentazione di lasciare un like o un commento allo scatto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Belen Rodriguez bella ed irresistibile nell’ultimo post che ha fatto impazzire i suoi follower. La compagna di Antonino Spinalbese è apparsa in tutta la sua perfezione fisica, quella che da sempre lascia senza parole i suoi ammiratori che non hanno mai smesso di amarla sin dal suo arrivo in Italia. L’intento dell’argentina era evidentemente quello di dare risalto al costume della sua collezione, ma il bikini è passato in secondo piano di fronte al suo fisico che è apparso perfetto, con delle curve bollenti che non hanno bisogno di ulteriori commenti. Tanti infatti sono stati i follower che l’hanno definita come una dea o di una bellezza superiore. Il suo commento è stato “Caffè” in merito al colore del bikini che ha riscosso sicuramente un grande successo. Ma soprattutto per il fisico che lo ha indossato. Post pubblicato sotto, a voi i commenti.