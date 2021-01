Uomini e Donne, Rosa Perrotta rompe il silenzio su Pietro: tutta la verità

Rosa Perrotta ha deciso di rompere il silenzio affidando ad Instagram un lungo sfogo durante il quale ha spiegato ai suoi followers, la verità sul suo rapporto con il compagno Pietro Tartaglione. Da alcuni mesi la coppia sta vivendo un momento difficile e alcune settimane fa, dopo un iniziale silenzio Rosa aveva confermato la crisi con il fidanzato. La coppia aveva deciso di prendersi una pausa vivendo in case separate e decidendo anche di trascorrere il Natale lontana. Durante questo difficile periodo sono state tantissime le voci sui motivi della crisi. Secondo molti era causata da un tradimento di Pietro, mente per altri ci sarebbe stato un dissidio tra le famiglie dei due innamorati. Tanti pettegolezzi ai quali ieri Rosa ha voluto rispondere. Per prima cosa l’ex tronista di Uomini e Donne spiega di aver voluto mantenere il più stretto riserbo perché non sentiva l’esigenza di dover dare spiegazioni a nessuno e soprattutto perchè voleva vedere fin dove potesse arrivare la cattiveria, l’arroganza e la presunzione delle persone. Rosa a questo punto ha deciso di smentire una volta per tutte le voci circolate fino ad oggi: da quelle che dicevano che fosse un piano escogitato ad arte per annunciare una seconda gravidanza o quelle che volevano che la coppia fingesse un allontanamento per poi annunciare il matrimonio e creare un gossip spendibile nei vari programmi televisivi. Insomma tante insinuazioni che secondo Rosa non avrebbero nessuna fondatezza. La Perrotta ha spiegato che non ha voluto parlarne prima, rifiutando moltissime interviste e partecipazioni televisive, proprio per non sfruttare un momento difficile della sua vita preferendo lavare i panni sporchi all’interno delle mura domestiche.

