Vediamo insieme che cosa ha dichiarato il noto cantante Gigi D’Alessio, su un suo “malessere” e cosa ha fatto per lui la mamma.

Lui è uno dei cantanti maggiormente amati nel nostro paese, ed è sulla cresta dell’onda da moltissimi anni.

Stiamo parlando ovviamente di Gigi D’Alessio, che ha confessato un gesto fatto dalla mamma davvero commuovente, vediamo insieme di che cosa si tratta.

Gigi D’Alessio confessa il toccante gesto che ha fatto la mamma per il suo “malessere”

In questo ultimo periodo, abbiamo potuto vedere nuovamente in televisione in bravissimo cantante napoletano, Gigi D’Alessio, come giudice del fortunatissimo programma The Voice Senior, condotto da Antonella Clerici.

Insieme a lui c’erano altri nomi molto famosi, come Loredana Bertè, Al Bano con la figlia Jasmine, e Clementino.

Come sappiamo poi, per quanto riguarda la sua sua vita priva, la storia d’amore con la bellissima e bravissima collega Anna Tatangelo è giunta al termine da un po’ di tempo, per il dispiacere di molti ammiratori della coppia.

Ma per quanto riguarda la sua vita priva, di quando era ancora giovane, si hanno poche informazioni su di lui.

Tempo addietro, in una intervista con Paolo Bonolis aveva rivelato qualche particolare, mentre gli veniva mostrata una sua fotografia dove era davvero molto esile.

In quell’occasione Gigi spiegò che la mamma era davvero preoccupata per quella sua magrezza, tanto che lo portava spesso al Lago Laceno, in provincia di Avellino.

Secondo la mamma, se prendeva un po’ d’aria di montagna, gli sarebbe venuta fame, e magari mangiava qualcosa in più.

Insomma la mamma aveva trovato un modo, anche facendo tantissima strada, per cercare di risolvere quello che poteva essere un problema per Gigi.

La mamma è venuta a mancare quando lui era ancora molto giovane aveva solamente 20 anni.

E molto probabilmente è stata lei che gli ha insegnato ad avere sempre una sorta di marcia in più nella vita.

E voi cosa ne pensate della dichiarazione che ha fatto Gigi D’Alessio sulla mamma? Anche voi avete avuto qualche problema in particolare quando eravate piccoli?