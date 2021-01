Barbara D’Urso domani doveva andare in onda con Live non è la D’Urso, ma il programma non si farà, vediamo insieme cosa sta succedendo.

Lei è un personaggio del mondo dello spettacolo davvero molto amato e seguito, stiamo parlando di Barbara D’urso.

Doveva tornare in televisione domani con il suo programma Live non è la D’Urso, ma così non sarà, vediamo insieme cosa sta succedendo.

Barbara D’Uso non va in onda domani: Ecco cosa sta succedendo!

Il programma condotto da Barbara D’urso come tutti sappiamo, ed attendevamo, doveva iniziare, dopo la pausa natalizia, domani 10 gennaio.

Il giorno dopo, quindi l’11, invece torna l’appuntamento giornaliero di Barbara D’Urso con il suo programma Pomeriggio 5.

Ma proprio in queste ultime ore, tramite il profilo social di Mediaset, viene comunicato qualcosa che nessuno si aspettava.

Ovvero, il programma di domani di Barbara D’urso non andrà in onda, per un motivo ben preciso.

Al suo posto ci sarò una serata speciale dedicata tutta al Santo Padre, con una intervista esclusiva a Papa Francesco.

Il programma Live non è la D’urso, tornerà quindi domenica 17 gennaio, ma moltissimi utenti, hanno sollevato una certa polemica.

Ovvero, secondo loro è una mossa per contrastare gli ascolti della rete concorrente, ovvero la Rai.

Anche perché, in molti fanno notare che questo interessantissimo programma dedicato al Santo Padre non è stato assolutamente pubblicizzato, e quindi in molti non ne sono a conoscenza.

Sulla Rai, domani sera, andranno in onda, Che Dio ci aiuti, con la sua sesta edizione, che è sempre molto seguito, troveremo poi nel programma Che tempo che fa, di Fabio Fazio, Maria De Filippi.

E voi cosa ne pensate di questa decisione improvvisa presa da Mediaset a pochissime ore dalla diretta del programma condotto da Barbara D’Urso? Siete d’accordo con la teoria, che sta circolando in rete, degli utenti?