Dario Ballantini ricorda l’amico Solange, trovato morto nella sua abitazione pochi giorni fa. L’omaggio sui social è commovente: ecco le sue parole scritte nel post Instagram.

Anche Dario Ballantini si unisce al cordoglio dei famosi che hanno salutato per un’ultima volta Solange sui social. Il famoso sensitivo e volto della tv, il cui vero nome è Paolo Bucinelli, è stato trovato senza vita nella sua abitazione ed il comico ed imitatore di Striscia la Notizia quando ha appreso ciò che era accaduto è rimasto senza parole. Così si è sfogato nel post pubblicato sul suo profilo Instagram: “l’ho sentito fino a due giorni fa…“, ha scritto. Ecco le sue parole.

La morte di Solange

Ancora non sarebbero chiare le cause della morte, che resta così per ora avvolta nel mistero. Tuttavia, il decesso sembra avvenuto per cause naturali e molto probabilmente è stato causato da un malore dovuto al diabete, la patologia della quale Solange soffriva da tempo ma che aveva tenuto nascosta a molti.

Il 68enne è stato trovato dai vigili del fuoco il pomeriggio del 7 gennaio steso sul divano della propria abitazione vicino a Livorno, senza vita.

Solange, nome d’arte di Paolo Bucinelli, era molto legato al creativo Dario Ballantini, che oltre ad essere comico ed imitatore è anche pittore.

“L’avevo sentito fino a due giorni fa“, ha infatti affermato Ballantini con il cuore spezzato al Corriere della Sera. Poi, su Instagram, ha dedicato all’amico appena scomparso un commovente ultimo saluto, con un post dalle cui parole traspaiono grande affetto e stima.

L’ultima chiamata poco prima della disgrazia

Come Dario Ballantini ha raccontato al Corriere della Sera, Solange poco tempo prima del decesso aveva già avuto un episodio preoccupante: era infatti svenuto, finendo così al pronto soccorso. Era stato Nicola Rossi, direttore di 50 Canale, con il quale spesso Solange collaborava, ad accompagnare l’artista all’ospedale Cisanello di Pisa: “Si era sentito male sabato notte, l’ho portato al pronto soccorso, è stato curato e stava molto meglio“, ha detto Rossi in un’intervista a La Nazione.

Dopo quell’episodio c’era stata l’ultima chiamata tra il sensitivo e Dario. “Mi aveva detto che lo avevano invitato a Uno Mattina, la trasmissione della Rai, e mi chiedeva se mi era piaciuto“.

Una persona buona e con un’intelligenza fuori dal normale, accompagnata da una rara sensibilità, che “gli consentiva di guardare nell’animo della gente“. Così l’amico in lutto descrive Solange nelle pagine del Corriere della Sera.

Leggi anche -> L’Eredità Flavio Insinna incredulo si rivolge al concorrente: “Guarda cosa hai fatto..”

Leggi anche -> Addio a Solange: il famoso personaggio televisivo trovato morto in casa

Dario Ballantini: il post Instagram in ricordo di Solange

Così Dario Ballantini sul proprio profilo Instagram ha deciso di condividere una bella dedica a Solange, accompagnata da una foto dell’amico.

“Addio Solange Amico Mio. Le risate che ci siamo fatti fino a due giorni fa non le dimenticherò mai“, ha esordito. Ballantini ha poi proseguito raccontando quanto sia stato bello ritrovarsi con l’amico dopo i primi tentativi di spettacoli che i due sperimentavano negli anni ’80.

“Tu sei un sensitivo e chi ti ha conosciuto può solo confermarlo“, ha scritto.

L’imitatore di Striscia la Notizia ha poi ringraziato Solange per essere riuscito a parlare con i figli, la madre, e la compagna e di averli fatti così svagare e divertire.

L’ultimo ringraziamento è per essere stato sempre presente ai suoi spettacoli: “Grazie di esserti commosso e di aver capito tutto di me. Non lo scorderò“, ha concluso il profondamente addolorato Ballantini.

Di seguito il post Instagram con il testo completo della dedica.