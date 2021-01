Matrimonio a Prima Vista Italia torna in onda tra pochissimi giorni con grandi novità. Ecco come e quando conosceremo le quattro nuove coppie di sposi.

A soli due mesi dalla fine della quinta edizione di Matrimonio a Prima Vista Italia, il reality tornerà presto in onda ma con alcune novità. Come anticipato da TvBlog il programma dovrebbe tornare in onda il prossimo 19 gennaio. Meno di due settimane e potremmo conoscere le 4 nuove coppie che convoleranno a nozze senza conoscersi. E se la quinta edizione non ha portato alla creazione di nessuna relazione duratura ci auguriamo che questa volta gli esperti Nadia Loffredi, Mario Abis e Fabrizio Quattrini siano più fortunati. C’è da dire che la scorsa edizione è stata imbattibile per i numerosissimi colpi di scena: coppie che si sono mischiate tra di loro, matrimoni felici che sono scoppiati improvvisamente e soprattutto un nuovo amore che si è creato in autonomia tra partecipanti di edizioni diverse. Insomma nonostante le coppie non siano durate come un gatto in tangenziale, la quinta edizione è stata memorabile e sarà difficile superare le aspettative. Sempre secondo TvBlog le nuove coppie sarebbero state scelte dallo stesso casting organizzato per la quinta edizione, durante il quale ebbero la meglio Sitara e Gianluca, Andrea e Nicole e infine Giorgia e Luca.

Potremmo quindi avere già conosciuto i futuri protagonisti guardando le puntate di selezione della scorsa edizione. Una decisione saggia considerando tutte le restrizioni dettate dalla pandemia che comunque non hanno fermato la conoscenza delle nuove coppie. Novità di quest’anno sarà il cambio di canale: la sesta edizione andrà in onda inizialmente solo su Discovery +, e solo successivamente sarà replicata su Real Time.

La decisione di passare da un canale digitale ad uno in streaming potrebbe penalizzare gli ascolti ma siamo sicuri che tutti i fan del reality più pazzo del momento riusciranno ad organizzarsi presto per non perdersi un nuovo capitolo dei matrimoni a sorpresa. E voi cosa ne pensate?