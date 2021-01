Vediamo insieme una ricetta facile e veloce per sgonfiare la pancia dopo le feste e tornare in forma in poco tempo.

Dopo il periodo che ci siamo appena lasciati alle spalle, con i vari pranzi, delle festività natalizie è giunto il momento di purificare il nostro organismo.

Vediamo insieme un’ottima e pratica tisana che ci permette di sgonfiare la pancia e tornare in forma.

Tisana sgonfia pancia: il rimedio efficace e veloce per stare meglio

Durante queste giornate davvero fredde, prendere un’ottima tisana è sempre molto piacevole, e ci permette anche, in alcuni casi di fare del bene al nostro organismo, dopo gli stravizi del periodo festivo.

Dopo questo periodo, capita spesso di sentire la pancia gonfia, e di non vedersi al massimo, il tutto è a seguito di un’alimentazione diversa dal solito, e probabilmente scorretta.

I motivo, però possono essere anche altri, come forti periodi di stress, o magari disturbi come il reflusso.

Una buona tisana, può essere nostra amica, scegliendo le erbe che più possono aiutarci nel nostro scopo.

LEGGI ANCHE —-> DIETA LAMPO: VEDIAMO COME PERDERE FINO A 5 CHILI IN 7 GIORNI

Il rimedio più conosciuto è il finocchio, che ha una grandissima proprietà che ci permette di aiutare il nostro apparato digerente, come ci hanno sempre ricordato le nostre nonne.

Anche l’anice, forse è meno conosciuto, ma ci aiuta nella digestione e può aiutarci anche per problemi di meteorismo, e poi ha un odore inconfondibile.

Ma vediamo anche come possiamo prepararla per rendere efficace la nostra tisana bella calda.

Come prima cosa, dobbiamo portare ad ebollizione l’acqua e poi spengerla, solamente in questo momento possiamo mettere in infusione le nostre erbe, per qualche minuto, è importante non far mai bollire le erbe.

Con questi piccoli accorgimenti, dovremmo risolvere il nostro problema di pancia gonfia, se così non fosse, oppure persiste il problema è sempre bene rivolgersi al proprio medico curante, perché potremmo avere anche un’intolleranza a qualche alimento.