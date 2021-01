Dopo tutte queste feste, anche se passate in modo particolare, vediamo insieme come rimettersi in forma, con una dieta lampo.

Le festività sono tutte terminate, e si sta tornando piano piano alla vita di tutti i giorni, sempre con tutte le restrizioni che ci sono in vigore.

Vediamo insieme come possiamo perdere fino a 5 chili in pochi giorni, tornando al nostro peso prima delle festività natalizie.

Dieta lampo: vediamo come perdere fino a 5 chili in 7 giorni

Ma è poi effettivamente possibile perdere fino a 5 kg in una sola settimana, dopo il periodo di festività e di stravizi che abbiamo preso in questi giorni?

Vediamo insieme come si può affrontare una dieta, così detta lampo, che ci permette di sgonfiare la pancia ed eliminare tutti i liquidi che abbiamo accumulato.

Ricordiamo, che è sempre importantissimo chiedere un consiglio al proprio medico curante, in base al nostro organismo e alla nostra storia medica.

Questi consigli che vi daremo a seguire, è importante ricordare che si possono seguire solamente per poco tempo, massimo 7 giorni, perché sono molto restrittive.

Ma passiamo ai consigli veri e propri, la mattina possiamo fare colazione con un bel the verde, uno yogurt ed un frutto di stagione.

A pranzo, è preferibile scegliere il pesce, o carne bianca con un contorno di verdure, mentre a cena è consigliabile preferire un minestrone con verdure o legumi ed una fetta di pane integrale.

Tra i due pasti principali è consigliabile assumere molti liquidi anche con tisane, che permettono di sgonfiare ed eliminare anche un po’ di cellulite.

Bere tanto, oltre a far bene, ci permette anche di bruciare delle calorie, per quanto riguarda i cibi è sempre bene preferire la carne bianca, i cereali integrali, formaggi magri.

Ma ancora più importante è il tipo di cottura, è preferibile scegliere quella al vapore, che conserva tutte le proprietà dei cibi, ma non aggiunge calorie di nessun modo.

E’ importante evitare gli eccessi, ed i cosiddetti “sgarri”, come cioccolato, salumi, bibite gassate, alcol, e carne rossa.

Si ricorda anche, di non saltare mai i pasti, perchè mangiare 5 volte al giorno tiene attivo il metabolismo e ci permette di avere meno fame.

Poi se riusciamo, è preferibile, svolgere una moderata e costante attività fisica, ed evitare di andare a dormire troppo tardi.

Ricordiamo poi, di rivolgersi sempre al proprio medico curante o ad un nutrizionista per qualsiasi informazione aggiuntiva.