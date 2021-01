GF Vip, caos in casa: “Giulia è fidanzata”. Pierpaolo vuole spiegazioni

Dal di fuori della casa del GF Vip arrivano urla per avvertire Pierpaolo che la nuova fiamma Giulia Salemi avrebbe già un fidanzato al di fuori del programma. Ecco cos’è successo.

Colpo di scena all’interno della Casa del GF Vip. Ieri pomeriggio un misterioso hater di Giulia Salemi si è presentato fuori dalla casa di Cinecittà con un megafono per comunicare agli inquilini che Giulia avrebbe un fidanzato fuori dalla casa più spiata d’Italia. Secondo il misterioso personaggio l’influencer italo persiana avrebbe una relazione con un calciatore di nome Alessio Romagnoli e starebbe sfruttando Pierpaolo Pretelli solo ai fini del gioco mentre Elisabetta Gregoraci ormai furori dalla casa sarebbe ancora single. Poco dopo aver ascoltato le parole arrivate dal megafono Tommaso Zorzi, Cecilia Capriotti e soprattutto Pierpaolo Pretelli, si sono precipitati da Giulia che si trovava in camera, per raccontargli cosa stava succedendo e avere una spiegazione al riguardo. Giulia inizialmente si è messa a ridere sostenendo di non conoscere nessun Alessio. Un atteggiamento che non è piaciuto a Pierpaolo che le ha chiesto di prendere seriamente la questione: “Non c’è niente da ridere, lo conosci? Magari è qualcuno che frequentavi?”. Giulia nei primi minuti di discussione non sembrava preoccupata della cosa ma una volta arrivata in giardino, sentendo le accuse con le sue orecchie ha perso la pazienza minacciando di sporgere una querela per difendersi dalle accuse. Gli inquilini hanno provato a calmarla sostenendo che probabilmente a mettere in giro questa voce potrebbe essere stato un fan deluso della coppia Gregoraci-Pretelli.

Non tutti però hanno voluto sostenere l’influencer, in primis Tommaso Zorzi, da sempre critico sulla nuova relazione tra Giulia e Pierpaolo, secondo il quale sotto sotto ci sarebbe un fondo di verità perché le accuse non possono essere state inventate di sana pianta. Pierpaolo Pretelli nonostante le accuse alla compagna dichiara di aver fiducia in Giulia ma al tempo stesso una volta rimasto solo è sembrato molto dubbioso sull’accaduto. Una volta tornata la calma in casa Giulia si è lamentata del fatto di essere sempre attaccata dall’esterno del reality, innescando la reazione di Tommaso Zorzi.

Il 25enne le aveva già confessato più volte che creare, per la seconda volta, una relazione all’interno del GF Vip, avrebbe potuto far pensare male i telespettatori a casa. Secondo l’influencer milanese Giulia avrebbe scambiato il reality per Tinder, riferendosi all’app di incontri per trovare l’anima gemella.