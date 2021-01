Ariadna Romero, ex compagna di Pierpaolo Pretelli, racconta i particolari della fine della loro relazione. Ecco cosa ha portato la coppia a chiudere definitivamente la relazione.

Ariadna Romero mette un punto alle voci su un presunto sentimento che la legherebbe ancora al ex compagno e padre di suo figlio, Pierpaolo Pretelli. Dopo la puntata nella quale Ariadna era entrata nella casa più spiata d’Italia per dare supporto al suo ex erano in molti i telespettatori che speravano in un ritorno di fiamma. Anche Pierpaolo era sembrato turbato e pensieroso dopo aver incontrato la ex e sembrava che potesse veramente esserci un lieto fine. La bella attrice, però intervistata nell’ultima puntata di Casa Chi, ha raccontato che nonostante la bellissima storia d’amore da cui è nato il figlio Leonardo, la relazione è definitivamente finita. E la rottura non è stata causata, come molti pensano, dalle avance di Pierpaolo ad Elisabetta Gregoraci prima e dal flirt con Giulia Salemi dopo, ma risalirebbe a molto prima. Ariadna racconta di aver vissuto una forte crisi con il compagno dopo la nascita del figlio e di aver deciso di partire per Miami sperando che la separazione temporanea potesse risolvere le cose. Dopo qualche tempo Pierpaolo l’ha raggiunta e la storia sembrava essere ripresa ma poco prima di tornare in patria il Gieffino ha confessato alla compagna di aver appena firmato un contratto per partecipare a Temptation Island.

Ma non è finita qui: Ariadna a quel punto parte per Cuba e dopo la fine delle riprese del reality dei sentimenti Pierpaolo capisce di aver fatto un grosso sbaglio e la richiama dicendogli di aver fatto l’errore più grande della sua vita. La modella torna in Italia per cercare di far funzionare la relazione ma solo 3 mesi dopo il suo ormai ex compagno partecipa al programma Uomini e Donne, sancendo definitivamente la fine della loro storia d’amore. Insomma una storia decisamente travagliata alla quale entrambi sembrano avere messo un punto definitivo nonostante li leghi l’amore per il figlio Leonardo.

Interpellata sulla relazione di Pierpaolo e Giulia Salemi, Ariadna risponde di non aver nulla in contrario essendo entrambi single. Pierpaolo non è l’uomo che vuole accanto e nonostante oggi si dichiari non fidanzata spera di innamorarsi presto un’altra volta.