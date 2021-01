Belen Rodriguez insultata dagli hater, lei replica in modo perfetto – FOTO

Belen Rodriguez zittisce gli hater che la accusano di essere una mangiauomini. Ecco cos’è successo sul profilo Instagram della showgirl.

Belen Rodriguez ha ormai da tempo ha ufficializzato la sua storia d’amore con l’ex parrucchiere Antonio Spinalbese. Una relazione nata da poco ma come testimoniano le tantissime paparazzate sembra che la coppia sia ormai ben solida e stia addirittura parlando di creare una nuova famiglia. Come per le passate relazioni con Corona, Iannone e Stefano De Martino, l’argentina ha deciso di esporre mediaticamente anche l’ultimo fidanzato pubblicando spessissimo foto che li ritraggono insieme. E proprio su una di queste foto molti followers della showgirl 37enne hanno voluto dire la loro rivolgendole parole non troppo lusinghiere. Belen ha pubblicato una foto del fidanzato con la didascalia: “E scusa se non parlo abbastanza ma ho una scuola di danza nello stomaco” riferendosi alla famosa canzone di Coez e dedicando le dolci parole al fidanzato. Secondo molti Belen avrebbe le farfalle nello stomaco molto spesso e cambierebbe fidanzato ogni due anni. Alcuni followers le consigliano di andarci piano con le parole visti i repentini cambi di uomo. La Rodriguez però non ci sta ed ironizza sulle accuse chiarendo che le sue relazioni non finiscono ogni due anni ma: “Per la precisione ogni 4” ha risposto l’argentina chiudendo definitivamente le polemiche.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Ed infatti, facendo i conti sembrerebbe che Belen sia incline alla crisi del quarto anno. Dal 2004 al 2008 è stata la compagna di Marco Borriello, successivamente dal 2009 al 2012 ha avuto una relazione con Fabrizio Corona. Nel 2012 incontra Stefano De Martino: la coppia si sposa nel 2013 per poi separarsi nel 2015 e infine tornare insieme un altro anno nel 2019 ( in totale 4 anni di relazione).

Durante la pausa tra Belen e Stefano è arrivato il motociclista Andrea Iannone lasciato dalla showgirl poco prima di tornare con l’ex marito. Oggi Belen è fidanzata con Antonino Spinalbese, ex parrucchiere e aspirante fotografo di moda e almeno con lui ci auguriamo che il quarto anno non sia così sfortunato. Non ci resta che attendere altri 1280 giorni…