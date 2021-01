Antonella Mosetti, critiche dal web: “Sei molto bella, ma devi smetterla di farlo”

Antonella Mosetti ha pubblicato un video su Instagram che ha messo in evidenza la sua bellezza. Ma per lei sono arrivate anche molte critiche

La showgirl riesce sempre a far parlare di se su Instagram, grazie a dei post che mettono in evidenza le sue qualità fisiche che non passano inosservate. Molto attiva sui social con foto e video che evidenziano le sue curve bollenti, riesce a creare tantissime discussioni grazie alla sua popolarità che ha raggiunto nel corso degli anni. Tanti i temi di attualità che tocca sulla sua bacheca e che trovano le risposte dei suoi ammiratori che la seguono anche per il suo modo di raccontare sempre quello che pensa. Senza peli sulla lingua, spesso non in sintonia con i follower è stata protagonista anche di accese discussioni. Cosa che è capitata anche durante l’estate, con l’argomento Coronavirus al centro dell’attenzione. La polemica su una frase riportata sul suo profilo scatenò forti critiche verso di lei, che aveva voluto difendere la posizione dell’amico imprenditore Flavio Briatore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Mosetti 🍀🍀🍀🍀🍀 (@antonellamosetti)

Antonella Mosetti è un personaggio pubblico molto seguito e che riceve tantissimi complimenti per il suo aspetto fisico. Ma anche qualche critica per via del suo carattere ‘focoso’ che la porta anche a forti scontri con follower o altri personaggi dello spettacolo e della televisione. Molto spesso oggetto di discussione è il suo aspetto fisico, e qualche ritocco fisico che non a tutti è piaciuto. Spesso sotto i suoi post si possono leggere dei commenti anche forti, su una tematica che lei non ha mai nascosto, tanto che qualche tempo fa si è ritrovata a commentare con entusiasmo il suo ritorno alla ‘naturalezza’ del suo viso grazie a delle sedute che la stanno riportando allo splendore di un tempo. Bellezza che nel corso degli anni in verità non ha mai perso, con i follower che hanno fatto sempre notare questo aspetto alla showgirl romana. Che ancora oggi riesce a far perdere la testa a migliaia di follower. Uno in particolare, sotto il suo ultimo post ha scritto: “Sei molto bella ma smettila con il chirurgo non ne hai bisogno”. Post che abbiamo pubblicato sotto, lasciando anche stavolta a voi i commenti.