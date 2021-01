Vediamo insieme che cosa è successo nella puntata di ieri, del programma L’Eredità, dove la campionessa ha sfiorato una vincita record!

Il programma condotto alla perfezione, da Flavio Insinna, ovvero L’Eredità, è sempre amato e seguito, ma nella puntata di ieri è successo qualcosa di particolare.

Vediamo insieme, per quale motivo ha fatto quella dichiarazione Flavio, alla campionessa che stava per vincere una somma record.

L’Eredità: la campionessa sfiora vincita record e Flavio Insinna dichiara “Purtroppo”

La puntata di ieri, ha visto nella parte finale la partecipazione della campionessa Chiara, che stava per vincere una cifra davvero record, per una serata solamente.

Ma il gioco della Ghigliottina, non le è stato favorevole, e Flavio Insinna ha fatto una particolare dichiarazione, utilizzando proprio una delle parole che componevano il gioco finale.

Le sue parole sono state le seguenti:

“Purtroppo il controllo finale stasera ci dice che la parola esatta non è quella che hai dato tu…”

La parola corretta per poter vincere la somma di 110.000 euro era Qualità, ma Flavio si è giustamente complimentato con la ragazza per essere arrivata alla finale con quella somma, aggiungendo che è davvero molto brava.

Potrebbe ovviamente ritentare questa sera, la vincita al programma che va in onda prima del Tg1 e che tiene incollati alla televisione moltissimi telespettatori.

Chiara, ovvero la campionessa in carica, ogni volta che da una risposta la correla di varie spiegazioni dimostrando che ha la stoffa della campionessa, ed in molti fanno il tifo per lei da casa.

E voi seguite il programma condotto da Flavio Insinna, L’Eredita? Cosa ne pensate di Chiara, potrebbe essere all’altezza di Massimo Cannoletta?