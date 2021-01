Ludovica Pagani incanta il web: indossa solo il cappello, follower scatenati

Ludovica Pagani infiamma il web con una foto che mette in evidenza la sua estrema bellezza e sensualità. Follower sempre più pazzi di lei

E’ bastata una foto a mostrare tutta la sua sensualità e bellezza per scatenare i follower di Instagram. La bellezza bergamasca rimane dei personaggi più apprezzati dal web, con i suoi fan che la seguono con tanta passione, esprimendo sempre sotto i suoi post il loro consenso per lei che da tempo viene segnalata come possibile erede di Diletta Leotta. La web influencer e modella infatti spera di entrare nel mondo della televisione per potersi dedicare ad una delle sue grandi passioni. Che resta quella dello sport e del calcio. Molto attiva sui social, ha avuto molte collaborazioni anche con il gruppo de “Gli Autogol” con video ironici e virali sul mondo del calcio che spopolano su YouTube. Ma tante sono ormai le apparizioni pubbliche dopo le esperienze in televisione a Quelli che il calcio e Sport Italia.

Ludovica Pagani bellezza mozzafiato anche in occasione della sua passerella sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia, dove ha lasciato senza parole tutti i suoi fan che si sono persi davanti alla sua bellezza e forte sensualità. Video e foto hanno immortalato quella giornata, con l’ansia e l’attesa della 25enne bergamasca che ha raccontato passo dopo passo la giornata di avvicinamento alla passerella. Su Instagram nell’ultimo periodo è stata abbastanza assente rispetto al passato a causa dei tanti suoi impegni lavorativi. Ma i follower in ogni caso non si sono persi nemmeno uno dei suoi post spesso bollenti. L’ultimo che ha pubblicato l’ha vista indossare solo un cappello, con il gioco del vedo non vedo che ha stuzzicato le fantasie del web. Post che ha trovato l’attenzione anche di Jo-Squillo che ha voluto fare i complimenti alla bella Ludovica. Post pubblicato sotto e che lasciamo commentare come sempre a voi.