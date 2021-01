Miley Cyrus in una recente intervista ha confessato di avere la casa piena di sex toys che però usa come oggetti d’arredamento. Ecco le sue dichiarazioni senza censura.

Miley Cyrus in una recente intervista ha confessato di avere la casa piena di sex toys che però usa come oggetti d’arredamento. La giovane cantante infatti, nota per la sua indole estrosa e provocatoria, ha confessato di usare i giocattoli sessuali in diversi modi: uno tra questi è come soprammobili d’arredamento. Miley, in un’intervista ha infatti ammesso: “Li compro per me stessa, ma anche per utilizzarli come soprammobili da mettere in mostra“. Sfacciata e trasgressiva, ormai l’icona pop non rinuncia a parlare della sua sessualità e in modo molto trasparete racconta anche di non aver mai rinunciato al sesso, nemmeno durante la quarantena. “Ho fatto sesso sicuro. L’ho praticato su FaceTime…” una dichiarazione insolita e provocatoria che ha scaturito numerosi rumors e commenti sui social.

Ma non finisce qui: infatti la cantante da candida eroina dei bambini ha decido di trasformare la sua immagine, scegliendo di mostrare un lato decisamente più trasgressivo. Sono celebri d’altronde, le sue esibizioni spinte a volte, agli MTV Awards e i suoi video musicali dove appare sempre seminuda e in atteggiamenti decisamente piccanti come la sua celebre interpretazione in intimo mentre balla su una palla da demolizione. Di recente ha anche postato sui social delle foto in cui interpreta una sexy “Bad Santa” in topless.

Miley Cyrus confessa: “Ho divorziato da Liam Hemsworth”

Miley Cyrus ha raccontato di come ha deciso di separarsi dal suo principe azzurro Liam Hemsworth. Dopo essersi sposati in seguito all’incendio che ha distrutto la loro casa di Malibu, i due però sono entrati in crisi. La cantante ha ammesso di essere stufa dei continui litigi che avvenivano tra di loro, nonostante provi un grande sentimento d’amore nei confronti dell’ex marito, che forse sarà eterno. La coppia così ha deciso di proseguire la propria vita prendendo strade diverse.