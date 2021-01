Emma Marrone e Alessandra Amoroso annunciano sui social “Pezzo di cuore”: il primo duetto tutto salentino che emoziona i fan. Quando uscirà? Ecco i dettagli.

Emma Marrone e Alessandra Amoroso annunciano sui social “Pezzo di cuore”: il primo duetto tutto salentino che emoziona i fan delle due cantanti. Il primo singolo di Emma e Alessandra, uscirà su tutte le piattaforme il 15 gennaio 2020. Negli ultimi giorni infatti le due cantanti stavano dando degli indizi ai fan pubblicando spesso video e foto che le ritraevano insieme, soprattutto dell’esibizione all’Arena di Verona, ma nessuno si sarebbe aspettato questa notizia.

In queste ore invece Emma Marrone e Alessandra Amoroso hanno svelato il loro segreto e la sorpresa diretta ai loro fan. Così le due ex concorrenti di Amici di Maria De Filippi hanno deciso di esaudire il sogno di numerosi seguaci che le volevano insieme da anni. Attraverso una Storia su Instagram, un brevissimo filmato di pochi secondi si legge la scritta “Pezzo di cuore“, che dovrebbe appunto essere il titolo del nuovo brano che le vede protagoniste. Nell’immagine, inoltre, compaiono insieme sia il nome di Emma che quello di Alessandra. Unite e sorridenti postano anche la copertina del brano che può essere già pre-salvato su tutte le piattaforme musicali e, in attesa dell’uscita ufficiale, le ragazze hanno promesso grandi sorprese.