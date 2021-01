Caterina Balivo e Guido Brera in spiaggia: “Siamo felici come due bambini”

Caterina Balivo ha postato una foto con il Guido Brera dopo aver compiuto una bellissima missione in spiaggia. Scopriamo di cosa si tratta

La conduttrice ha postato una foto su Instagram insieme al marito Guido Alberto Brera sulla spiaggia di fronte alla loro abitazione. Il motivo è stato spiegato dalla diretta interessata che nell’ultimo periodo rimane tra i personaggi pubblici più chiacchierati. Che si tratti di vita privata o lavorativa poco importa, considerando che i follower stravedono per lei, il risultato è sempre lo stesso. Ossia un successo per lei in termini di consensi che si traducono in like e commenti. In un post recente ha finto un ‘litigio coniugale’ con il marito in merito ad una serie tv da guardare. Episodio esilarante che ha messo in evidenza la solidità del rapporto della coppia che vive anche di questi momenti ironici che rafforzano l’intesa. Ma è nell’ultimo periodo la questione lavorativa che rimane al centro dell’attenzione. Con il suo ritorno in televisione che rimane molto atteso.

Caterina Balivo torna in televisione? Nelle ultime ore si è tanto parlato di questo aspetto, con i follower che premono affinché la conduttrice napoletana possa tornare al timone di una trasmissione tutta sua. La diretta interessata ha più volte spiegato la sua scelta, quella di voler rimanere al fianco della sua famiglia in un momento difficile come quello che stiamo vivendo a causa dell’emergenza Coronavirus. “Tornerò, ma non adesso. Ed il Covid non aiuta” l’ultima frase scritta su Instagram ad un follower che insisteva sul suo rientro in tv. Tante le voci che parlano di lei come l’erede di Mara Venier a Domenica In nel caso la conduttrice veneziana decidesse di ritirarsi dalla scena. Ma ci sono anche altre voci, spifferi dal mondo dello spettacolo che vedrebbero la conduttrice al timone di una trasmissione serale del fine settimana. Staremo a vedere, intanto la diretta interessata si è divertita oggi in spiaggia, per un fine importante. Quello della pulizia della spiaggia: “Felici come due bambini dopo aver raccolto bustoni di plastica in spiaggia ❤️ PS: per noi è iniziato il decennio del mare” con i vari tag all’Unesco e alla plastic free. Insomma una missione importante, con tanto di post che abbiamo pubblicato sotto.