L’Eredità, l’ex campione Massimo Cannoletta “smaschera” Rai1 sulla sua vincita

L’Eredità, il celebre programma di Rai Uno, ha avuto un super campione nei mesi scorsi. Si tratta di Massimo Cannoletta. Scopriamo cosa ha dichiarato in merito alla sua super vincita

Il programma di Flavio Insinna rimane tra i più seguiti in televisione, con il grande successo per la Rai grazie anche alla bravura del suo conduttore. Che riesce ad avere una forte empatia con il pubblico a casa, anche per la struttura del programma che piace in modo particolare agli spettatori. Uno dei campioni del programma che ha riscontrato un forte successo ed una grande popolarità è stato Massimo Cannoletta, che tra la fine di ottobre ed inizio dicembre ha messo a segno una serie di vittorie importanti, portando a casa la somma complessiva di 280mila euro in gettoni d’oro. Somma che non potrà riscuotere del tutto perché in euro guadagnerà circa una decina di migliaia d’euro in meno. E già questa per lui è stata una spiacevole scoperta. Ma non è tutto.

L’Eredità ha regalato una grande soddisfazione a Massimo Cannoletta, che grazie ad una serie incredibile di ghigliottine ha stupito persino Flavio Insinna per la sua bravura che gli ha permesso di portare a casa una cifra importante. Parliamo di 280mila euro in gettoni d’oro che il divulgatore scientifico e storico ha accumulato durante i due mesi di esperienze vittoriose nel programma. Ma a “Oggi è un altro giorno”, la trasmissione di Serena Bortone, l’ex campione ha voluto togliersi qualche sassolino dalle scarpe, affermando che ad oggi non ha ancora visto un euro della sua vincita. Questo a causa dei tempi lunghi dei pagamenti dopo le vincite televisive, che a volte vengono saldate del tutto anche dopo sei mesi dalla partecipazione. Toccherà quindi ancora aspettare prima di poter incassare il premio. Ricordiamo che Cannoletta ha abbandonato il gioco da vincitore senza mai aver perso una gara per sua scelta personale.