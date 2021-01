Elisabetta Gregoraci si è fatta male per scattarsi una foto da postare su Instagram, “arrivo subito dal medico” ecco cosa è successo alla showgirl

Spavento per Elisabetta Gregoraci, la show girl durante la sua vacanza a Dubai è riuscita a finire in ospedale, il motivo? una foto su instagram mentre fa la verticale, come ha spiegato lei stessa per immortalare questo momento ha riportato sul suo corpo “abrasione al polpaccio destro, mano incerottata e vari piacevoli taglietti sulla schiena.”

Nonostante la showgirl sia uscita dalla casa del Gf Vip rimane comunque una tra le concorrenti più apprezzate e chiacchierate del momento, Elisabetta sembra aver dimenticato la sua amicizia speciale con Pierpaolo Pretelli prendendo il primo volo per Dubai per passare le vacanze natalizie, tanto desiderate, insieme a suo figlio Nathan e il suo ex marito Flavio Briatore, per questo motivo è stata molto criticata dagli utenti sul web, i quali l’hanno attaccata per essere partita in un momento così drastico per l’Italia a causa del Covid e come se non bastasse si è anche fatta male ed è finita in ospedale.

Elisabetta Gregoraci finisce in ospedale a Dubai

La Gregoraci ha avuto un piccolo incidente a Dubai, la showgirl ha dichiarato di essere finita in ospedale ma che fortunatamente non si tratta di nulla di grave, Elisabetta non pensando alle conseguenze ha deciso di mettersi in verticale su una palma e di immortalare il momento su Instagram, infatti dopo che l’ex gieffina ha pubblicato lo scatto ha scritto “Arrivo del medico, abrasione al polpaccio destro, mano incerottata e vari piacevoli taglietti sulla schiena” facendo capire ai suoi followers che quella verticale le è costata cara, comunque la modella ha voluto fare gli auguri a tutti i suoi fan per l’epifania e ha augurato a tutti delle buone vacanze.

Vedremo se nella puntata di stasera, Elisabetta avrà ancora i segni di quel pericoloso scatto e se Alfonso Signorini farà qualche commento sulla questione.