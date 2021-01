Vediamo insieme il particolare rapporto che si è creato tra Can Yaman e Maria De Filippi dopo la partecipazione al programma C’è posta per te.

Lui è uno degli attori maggiormente amati, dopo il grandissimo successo con la soap opera turca Daydremers, stiamo parlando ovviamente di Can Yaman.

Vediamo insieme che rapporto si è creato con la regina della televisione, Maria De Filippi, e tutte le indiscrezioni che ci sono sul web.

Can Yaman e Maria De Filippi: tra di loro nato un feeling particolare

Coma sappiamo, da domani tornerà finalmente in onda il programma più amato e seguito condotto dalla bravissima Maria De Filippi, e stiamo parlando di C’è Posta per Te.

Il programma va in onda da quasi 20 anni, come l’altro suo grandissimo successo, ovvero Amici.

Come è possibile immaginare, l’edizione di quest’anno sarà diversa rispetto alle precedenti, a causa delle ristrettezze per via dell’epidemia in corso per il Coronavirus.

Tra i vari personaggi che potremmo vedere domani, ci sarà, come abbiamo detto anche il super amato e seguito attore della soap opera turca Can Yaman.

Con Maria De Filippi, sembra essere nato un feeling particolare, come viene descritto anche dalle pagine del giornale Di Più Tv, dovuto anche alla precedente ospitata che aveva fatto toccare punte di ben 8 milioni di telespettatori, ovviamente il tutto solamente a livello lavorativo.

In una recente intervista, Maria ha anche dichiarato, che tra tutti i programma che conduce, questo è quello che cura maggiormente e che l’appassiona di più, forse anche perché non può mai sapere cosa succederà.

E voi seguite il programma storico di Maria De Filppi, ovvero C’è posta per te? E cosa ne pensate di questa voce che si è creata di grande stima tra Can Yaman e la signora della televisione?