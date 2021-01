Alena Seredova, dolce mamma con la piccola Vivienne Charlotte: “Bellissime”

Alena Seredova ha pubblicato una foto su Instagram che ha mostrato la piccola Vivienne Charlotte: il post ha emozionato i follower

L’attrice della Repubblica Ceca ha postato una foto su Instagram che ha emozionato i suoi follower, mostrando il grande affetto per la piccola Vivienne Charlotte. “Credo tu sia una grande mamma oltre ad essere una bella Donna..ti sei fatta amare da tutti noi….ūüíĚ”. Tra i tanti messaggi, questo √® quello che maggiormente descrive l’affetto dei follower nei suoi confronti. Che nutrono una profonda stima nei confronti di una donna che con grande stile e signorilit√† ha reagito anche a delusioni profonde nel suo recente passato. Qualche settimana fa la sua risposta ad un follower √® stata molto apprezzata in merito a quanto successo in passato, con il suo ex Gigi Buffon che adesso ha una relazione con Ilaria D’Amico. La compagna di Alessandro Nasi, l’imprenditore con il quale ha avuto la piccola Vivienne Charlotte, non nutre rancore verso la donna che ‘le ha portato via’ l’ex marito.¬†

Alena Seredova bellissima insieme alla piccola Vivienne Charlotte, la sua terza figlia che ha mostrato su Instagram. Una bellissima immagine di donna e di mamma che come detto √® piaciuta molto ai follower. La bella attrice di origine ceche ha un grandissimo seguito anche su Instagram grazie non solo alla sua bellezza e sensualit√†, ed in generale per le sue doti fisiche. Ma anche per una signorilit√† e pacatezza che anche in una situazione difficile l’ha fatta apparire come una persona assolutamente da amare. Non ha mai ceduto nemmeno alle provocazioni di alcuni follower che le hanno chiesto informazioni sul suo rapporto con Buffon e soprattutto con la D’Amico. Ma le sue risposte non hanno mai fatto trasparire rancore. “Io sono sempre buona tutto l’anno, non ho bisogno di esserlo a Natale” la risposta ad un follower che le chiedeva se avesse mai perdonato la D’Amico a Natale quando si √® pi√Ļ buoni. La foto insieme alla piccola Vivienne l’abbiamo pubblicata sotto, a voi i commenti.