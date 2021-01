Anna Tatangelo, gli auguri su Instagram: “Oggi mi sveglio con un anno in più”

Anna Tatangelo, come sempre bellissima e sensuale, ha ricevuto tanti auguri dai follower di Instagram in occasione del suo 34esimo compleanno

La cantante di Sora riesce sempre a catturare l’attenzione dei follower di Instagram, e non solo per le sue doti artistiche. Una delle voci migliori del panorama nazionale, l’ex di Gigi D’Alessio rimane una bellissima donna, nel pieno della sua maturità professionale. Oggi ha compiuto 34 anni, e ha voluto farsi gli auguri sulla sua pagina Instagram con una foto che ancora una volta ha messo in evidenza le sue enormi qualità fisiche. Bellissima ed attraente, lo scatto che ha postato poche ore fa ha evidenziato dei dettagli bollenti che come al solito non sono passati inosservati. I suoi fan non hanno perso l’occasione ghiotta per fare gli auguri all’artista che rimane anche uno dei personaggi più seguiti sul web. In particolare su Instagram dove rimane molto attiva, aggiornando i suoi seguaci sia sulle attività artistico-professionali che sulle vicende personali.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

Anna Tatangelo ha compiuto oggi 34 anni. Il post che ha pubblicato su Instagram ha messo in evidenza il suo fisico perfetto e delle curve che non hanno lasciato troppo spazio all’immaginazione. Bellissima e sorridente, la maglietta bianca ha mostrato delle trasparenze che non sono passate inosservate. Con il solito gioco del vedo non vedo che ha acceso le fantasie dei follower. Tantissimi i like ed i commento al post. Anche dei personaggi dello spettacolo che non hanno voluto far mancare il loro affetto nei suoi confronti. Insomma, dal successo del post emerge la grande popolarità della cantante e l’amore che i fan hanno nei suoi confronti. Uno dei primi a fare gli auguri alla cantante ed amica è stato Nino D’Angelo, poi a seguire ci sono stati Michelle Hunziker Beatrice Valli, ed ancora Elisabetta Gregoraci Alessandra Amoroso e tanti altri. Post che abbiamo pubblicato sotto, a voi i commenti.