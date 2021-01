Vediamo insieme che cosa ha dichiarato direttamente Carlo Conti nel programma Tv Talk, lasciando tutti senza parole.

Lui è un conduttore davvero molto amato ed apprezzato, stiamo parlando di Carlo Conti, che recentemente è stato ospite del programma Tv Talk.

Vediamo insieme che cosa ha dichiarato, lasciando tutti senza parole per quello che ha detto.

Carlo Conti si confessa in diretta: “Non ho più le forze per farlo”

Dopo lo stop per via delle festività natalizie che sono terminate da poco, sono iniziati nuovamente quasi tutti i programmi televisivi.

LEGGI ANCHE —> UOMINI E DONNE: ROSA PERROTTA ROMPE IL SILENZIO SU PIETRO: TUTTA LA VERITà

E nella puntata che è andata in onda ieri 9 gennaio, di Tv Talk, come ospite c’è stato il super amato conduttore televisivo Carlo Conti.

In questo momento, lo possiamo vedere in televisione, con il programma Affari tuoi, nella versione speciale Viva gli sposi!

L”intervista che ha rilasciato ha parlato sia della sua vita privata che di quella lavorativa ed ha anche confessato qualcosa che nessuno si aspettava.

Carlo, ha parlato anche del momento particolare che ha dovuto affrontare una volta che è risultato positivo al Covid 19.

LEGGI ANCHE —-> CAN YAMAN A ROMA, ASSEMBRAMENTI DI FAN SOTTO IL SO ALBERGO: INTERVENGONO LE FORZE DELL’ORDINE

Ma la domanda più interessante è stata posta sa un analista che ha chiesto se si sentiva pronto per affrontare un programma come Affari tuoi, ma nella versione giornaliera.

La risposta di Carlo Conti ha letteralmente spiazzato tutti, e le parole sono state le seguenti:

“Assolutamente no, ho lasciato l’eredità proprio perché non ho più le forze e l’età per fare un quotidiano”

Ha anche confessato, che ha preferito trascorrere maggior tempo in compagnia della moglie e del figlio Matteo, come è giusto che sia.

Carlo Conti ha parlato dei vari programmi di enorme successo che ha condotto in tutta la sua carriera televisiva, ma anche di alcuni flop, come un programma sulla storia, di cui anche lui non ricorda il nome, condotto nel 2000.

Per quanto riguarda questa nuova versione del programma Affari Tuoi, è una sorta di augurio per il futuro, dato il momento particolare che stiamo vivendo tutti a causa della pandemia in corso.

E voi cosa ne pensate della scelta che ha fatto Carlo Conti, di passare maggior tempo con la famiglia, e non condurre più un programma giornaliero? Seguite la nuova versione del programma Affari tuoi?