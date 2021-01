Belen Rodriguez nella bufera per aver rubato uno scatto Instagram di una nota influencer russa spacciandolo per suo. Ecco cos’è successo.

Scoppia una nuova polemica che vede come protagonista Belen Rodriguez. La bella argentina ha commesso un passo falso decisamente curioso che ha lasciato senza parole i suoi fans. La ex moglie di Stefano De Martino ha deciso di pubblicare una Instagram stories che ritrae le sue bellissime gambe e un paio di scarpe con il tacco nere firmate dal brand The Attico. Sotto l’immagine compare la didascalia: “Sulle mie scarpe”. Peccato però che ne le gambe e ne le scarpe siano sue. Pochi minuti dopo la pubblicazione della fotografia sono stati tantissimi i fans che si sono accorti che quello scatto era stato pubblicato qualche tempo prima dalla modella e influencer russa Maya Zaboshata. La prima ad accorgersi del furto è stata Valentina Vignali che ha taggato l’influencer russa sul post della showgirl argentina. La modella però sembra non essersela presa più di tanto con Belen e poco dopo ha pubblicato un commento dicendo che è piacevole essere plagiata da una persona con più di nove milioni di followers. Non è chiaro come mai Belen Rodriguez abbia preferito pubblicare uno scatto di Maya al posto di una sua foto originale, visto il fatto che non le mancano ne un bellissimo paio di lunghe gambe che una quantità esagerata di scarpe firmate. Semplicemente forse quel girono non aveva voglia di indossare scarpe super sexy ?

Spiando gli scatti della showgirl ci sono molte altre fotografie nelle quali non si vede il suo volto e sono ormai partite le ricerche per vedere se ci sono altre foto rubate da altri account.

Molti followers infatti nei commenti le hanno chiesto cosa la spinga a rubare le foto altrui piuttosto che mostrare la sua vita. Non ci resta che attendere la replica di Belen e soprattutto scoprire se ci sono altre immagini incriminate.