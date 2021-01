La HBO conferma la messa in onda di una nuova stagione di Sex and The City. Il quartetto di amiche però si ridurrà e diventerà solo un trio. Ecco chi non ci sarà nelle nuove puntate della serie.

E’ ufficiale Sex and The City torna con una nuova imperdibile stagione. I milioni di fan del serie tv aspettavano questo momento da tantissimo tempo ed ora la conferma definita è finalmente arrivata. La HBO manderà in onda un’altra stagione di 10 puntate di circa 40 minuti l’una, che racconteranno le nuove avventure di Carrie Bradshaw ( Sarah Jessica Parker), Charlotte York (Kristin Davis) e Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) e dei relativi ormai mariti e amici. Purtroppo però la quarta inseparabile protagonista Samantha Johns interpretata dall’attrice Kim Cattrall, non sarà presente nella nuova serie. Una notizia straziante per i fan che dal 1998 hanno amato il personaggio interpretato dalla Cattrall. Da diversi anni però la Cattrall aveva annunciato di non volere più interpretare Samantha, chiudendo un capitolo della sua carriera e spegnendo per sempre le speranze dei fan che non vedevano l’ora di vedere un altro capitolo delle vite delle newyorkesi più cool di sempre. Inoltre era risaputo da tempo che il rapporto tra Sara Jessica Parker e Kim Cattrall, dopo numerose liti e incomprensioni, era arrivato ormai ad un punto di non ritorno. Un brutto colpo sapere che due delle quattro inseparabili amiche di Sex and The City, nella vita reale non si siano mai sopportate. Secondo gli insider la HBO ha provato per mesi a convincere Kim a partecipare alla nuova stagione, proponendole anche un cachet stellare, ma purtroppo non c’è stato niente da fare.

La serie però si farà lo stesso e nonostante la pesante assenza sono migliaia i telespettatori che contano i giorni che li dividono dalla prima puntata. Al momento non si sa ancora quando sarà trasmessa ma è certo che andrà in onda sulla piattaforma on demand statunitense di proprietà della Warner Media Entertainmen, HBO MAX. Sarah Jessica Parker ha condiviso sul suo profilo Instagram il teaser della nuova stagione che si intitolerà And Just Like that.

Ormai le poco più che trentenni degli anni 90 hanno superato i 50 anni e sono pronte a raccontarci anche questo periodo della loro vita e siano sicuri sarà emozionante e pieno di colpi di scena.