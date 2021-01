Sembra sia successo l’impensabile tra Maria De Filippi e Tina Cipollari, vediamo insieme che cosa sta succedendo.

Loro sono una coppia del mondo della televisione che suscita l’interessa di molti, stiamo parlando di Maria De Filippi e Tina Cipollari.

Vediamo insieme che cosa è successo ed il perché di questa particolare uscita.

Maria De Filippi si scaglia contro Tina : “Sei proprio stupida”

Quello che è successo nella giornata di ieri ha lasciato tutti senza parole perché nessuno si immaginava che potesse accadere.

La puntata di ieri, del programma condotto da Maria De Filippi, ovvero Uomini e Donne è iniziato con Davide Donadei, che sembra avvicinarsi sempre di più verso la scelta finale.

Ma qualcosa ad un certo punto ha spiazzato tutti, ad un certo punto è entrata una vespa e Tina ha fatto ovviamente una battuta contro Gemma Galgani, sua acerrima nemica.

Le parole che ha utilizzato la nota opinionista del programma sono state le seguenti:

“Spruzzati un po’ di ddt in faccia”

Ma a queste parole è intervenuta immediatamente Maria De Filippi ed ha dichiarato:

“Sei proprio stupida. Passagli anni e diventi sempre più stupida”

Il tutto ovviamente in tono scherzoso e per nulla cattivo, ma torniamo alla scelta di Davide che è sempre più vicina.

Stando a tutti gli indizi e a quello che succede in studio, sembra che la scelta ricadrà su Beatrice e non su Chiara.

Si vocifera poi che la scelta potrebbe andare anche in prima serata, con una puntata speciale, ma per il momento ancora non è stato confermato.

E voi cosa ne pensate di quanto successo in studio nella giornata di ieri nello studio di Uomini e Donne?