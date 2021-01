GF Vip, Alfonso Signorini sorprende tutti: “Ho sbagliato, chiedo scusa”

Il conduttore del GF Vip ammette le sue colpe in diretta tv e chiede scusa al pubblico per il suo comportamento. Ecco cos’è successo durante la puntata del reality di canale cinque.

Alfonso Signorini è rimasto profondamente turbato dall’episodio successo nella penultima diretta del GF Vip e ieri sera ha colto l’occasione per scusarsi con il proprio pubblico. Il conduttore ha raccontato di aver sbagliato a non aver interrotto il confronto tra Antonella Elia e Samantha De Grenet, durante il quale la bionda opinionista si è scagliata contro la showgirl con pesanti insulti e soprattutto offese totalmente gratuite e non argomentate da nessun tipo di motivazione. Uno spettacolo decisamente raccapricciante al quale i telespettatori hanno dovuto assistere senza che Signorini intervenisse. Durante il litigio la Elia ha appellato Samantha come regina del gorgonzola, riferendosi ad uno spot girato dalla ex modella, per poi passare ad insulti fisici accusandola di essere ingrassata e infine ha voluto ricordarle quanto il suo atteggiamento sia arrogante e fuori luogo con parole decisamente sgarbate. Accuse pesantissime e ingiustificate che hanno rappresentato un bassissimo momento di televisione. Per questo motivo Alfonso Signorini ha voluto scusarsi con i Vipponi e soprattutto con i telespettatori a casa, ammettendo di aver sbagliato a non aver chiuso il collegamento immediatamente e ora se ne pente. Per cercare di chiudere la brutta faccenda inoltre ha voluto che Antonella e Samantha si chiarissero ma purtroppo le due showgirl non sembrano trovare un punto di incontro.

LEGGI ANCHE > BELEN RODRIGUEZ NELLA BUFERA: “PUBBLICA FOTO RUBATE”, LA POLEMICA

“Avrei potuto interrompere, oppure oscurare… non lo abbiamo fatto”. Alla luce del confronto molto acceso tra Antonella e Samantha, il nostro Alfonso parla a tutti i telespettatori di #GFVIP. pic.twitter.com/k1wvYT9lev — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 11, 2021

La De Grenet ricorda alla Elia che nessuna donna dovrebbe essere colpita e insultata sul suo lato fisico perché una persona non si valuta sulle sue forme. Detto questo le ricorda che i pochi chili che ha preso negli ultimi tempi sono dovuti ad un tumore che ha appena sconfitto e quindi le accuse risultano ancora più gravi. Antonella sorprendentemente anche in questa puntata continua le sue accuse a Samantha criticandola anche per aver strumentalizzato la sua malattia.

LEGGI ANCHE > CRISTINA MARINO BOLLENTE, SENZA VELI ALLO SPECCHIO INCENDIA IL WEB

Molti telespettatori erano convinti che la Elia si fosse resa conto della bassezza del litigio precedente, magari scusandosi per alcune parole e invece anche ieri sera ha riconfermato il suo pensiero. Il pubblico si dovrà accontentare solo delle scuse del padrone di casa Alfonso Signorini!