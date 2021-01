Elettra Lamborghini, la rivelazione inaspettata: “Ogni tanto lo faccio anch’io”

Elettra Lamborghini, in una recente intervista a Vanity Fair, ha fatto una confessione che ha lasciato senza parole i suoi fan. I dettagli

La cantante e web influencer è un personaggio amatissimo dal pubblico sia per il suo carattere e le sue attività sui social sia per il suo aspetto fisico. Bellezza e sensualità di sicuro non le mancano, ma nemmeno la simpatia giusta che la rende molto apprezzata agli occhi dei follower. Nell’ultimo periodo è stata particolarmente attiva per via di una serie di spostamenti e viaggi che l’hanno portata in giro insieme al marito Afrojack. I due sembrano una coppia molto affiatata, con lei che resta il vero personaggio della coppia, e che continua a rimanere nelle preferenze dei follower del nostro paese. Tanti i like ed i commenti ai suoi post, ma è forte anche l’interazione tra lei ed i follower nelle varie storie che pubblica. Con tantissimi temi, anche di vita personale, che non vengono risparmiati.

Elettra Lamborghini ha rilasciato una intervista per Vaniti Fair, dove si è raccontata soprattutto in merito al periodo post matrimoniale. Che per lei va a gonfie vele anche perché con Afrojack l’intesa era forte anche prima del grande passo che l’ha portata alla celebrazione indimenticabile delle sue nozze lo scorso mese di settembre. La confessione che ha fatto ha lasciato senza parole tutti i suoi fan che non si aspettavano una sua dichiarazione, soprattutto in considerazione della sua forte popolarità sui social. In pratica ha dichiarato che spesso accede ad Instagram con un profilo secondario, per non dare nell’occhio e finire nei radar del gossip. Lo fa giusto per tenere sotto controllo delle persone che ‘spia’ senza essere notata. Voi cosa ne pensate di questa confessione della web influencer? E soprattutto, anche a voi è capitato di accedere sui social con un profilo secondario per tenere sotto controllo qualcuno?