Giulia Valentina, lo sfogo con i follower: “Perché devo essere descritta così?”

Giulia Valentina ha pubblicato delle storie su Instagram evidenziando alcuni aspetti del web che le danno fastidio: “Ma davvero sono così?”

La web influencer e fashion blogger ha pubblicato una serie di storie su Instagram che hanno avuto come oggetto di discussione dei temi che proprio le danno fastidio. L’ex compagna di Fedez è un personaggio pubblico molto seguito ed apprezzato sul web, con i numeri che parlano a suo favore. Per rendersi conto del suo successo sul web basta dare uno sguardo alla sua pagina ufficiale Instagram che conta 875mila follower, con i post che ottengono un forte successo certificato dai like ed i commenti da parte dei suoi ammiratori. Ma scopriamo perché la ventinovenne torinese ha avuto questo sfogo con i follower, e soprattutto cosa le ha dato fastidio in particolare.

Ovviamente parliamo di un personaggio pubblico con un vasto seguito. E già questo basta a spiegare che qualsiasi cosa decida di condividere con i suoi follower diventi oggetto di discussione generale. Ma alla fashion blogger non piacciono delle descrizioni, o titoli, che la descrivono. “Ma veramente mi vedete così?” ha chiesto nelle storie ai suoi fan. Il riferimento è ai giornali e media che ne seguono le vicende personali, che in ogni caso diventano di dominio pubblico nel momento che vengono condivise sul web. Parliamo oggettivamente di una bella ragazza, che viene di sicuro notata anche per il suo aspetto fisico, oltre che per le doti oratorie e culturali.

Giulia Valentina riesce a catturare l’attenzione dei follower, che la seguono con grande interesse in tutte le sue storie. Nelle ultime pubblicate in ordine di tempo ha voluto sfogarsi su degli argomenti che proprio non le piacciono. Il riferimento è alle attenzioni che molti siti le rivolgono, ponendo l’accento essenzialmente sulle sue doti fisiche. “Io non credo di essere una icona sexy, o perlomeno di dover essere etichettata in questo modo. Ma veramente sono così? A me piace essere sexy, ci mancherebbe, e se c’è una foto che ni piace la posto. Ma perché devo essere descritta in questo modo?”.

Questa una parte dello sfogo che ha voluto condividere con i social, ponendo l’accento sulla questione del clickbait che secondo lei non le appartiene. In quanto non è un personaggio che marcia su questi aspetti. “Devo essere per forza essere descritta in questo modo? A me piacerebbe stare con voi in un club e raccontarci le nostre storie. Ma purtroppo non può essere così. Io non credo di essere un’icona sexy, a meno che non mi è uscito un capezzolo in una storia e non me ne sono accorta”. Questo in sintesi il racconto che la web influencer ha voluto condividere con i suoi fan. Voi cosa ne pensate? Ha ragione l’ex di Fedez o credete che debba godersi questa sua popolarità senza troppi pensieri?