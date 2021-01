Maria Mazza, la scollatura manda in tilt Instagram: “La regina di Avanti un altro”

Maria Mazza ha scatenato i follower di Instagram con un post bollente che ha messo in evidenza una scollatura che non è passata inosservata

Una foto su Instagram ha scatenato la passione dei follower, che non hanno perso tempo nell’esprimere il loro gradimento nei confronti della showgirl napoletana che sui social sta riscuotendo un ampio successo. Protagonista del programma Avanti un altro di Paolo Bonolis, da tempo è anche molto seguita sui social. In particolar modo su Instagram dove raccoglie ampi consensi da parte dei suoi sostenitori che non perdono occasione per mostrarle affetto ed amore. Anche lei ha trascorso un periodo difficile a causa dell’emergenza Coronavirus, con la positività che l’ha costretta a prendere parte in ritardo alle registrazioni della nuova edizione del fortunato programma del conduttore romano. Ma adesso che si conosce una data certa della ripresa di Avanti un altro anche lei è tornata in studio per concludere le registrazioni del programma.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Mazza (@5mariamazza)

Maria Mazza ha lasciato i follower di Instagram senza parole. Dal dietro le quinte delle registrazioni di Avanti un altro – che riprenderà ufficialmente l’8 marzo – ha mostrato una scollatura abbondante che non è passata inosservata. Tanti i commenti dei follower che hanno apprezzato la sua bellezza e sensualità, mostrando tutto il suo fascino ed una bellezza che ancora oggi la fa apparire tra le donne più desiderate anche sul web. Insieme a Claudia Ruggeri e Sara Croce rappresenta forse il maggiore seguito femminile del programma. Tanti i commenti da parte dei follower che hanno apprezzato lo scatto che abbiamo pubblicato sotto. E che ha raccolto una pioggia di like e commenti con i follower che l’hanno definita la vera regina della trasmissione di Paolo Bonolis. Voi cosa ne pensate? E’ lei la vostra preferita di Avanti un alto o c’è qualche altra showgirl che catura la vostra attenzione?