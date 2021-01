Diletta Leotta, lo scatto è bollente. I fan: “E’ lo shooting con Can Yaman?”

Diletta Leotta al centro del gossip, ma anche delle attenzioni dei follower di Instagram per via di uno scatto davvero bollente che ha esaltato la sua bellezza e sensualità

La giornalista siciliana da qualche ora è finita al centro del gossip dopo le rivelazioni di Anna Pettinelli di RDS. Lo scoop è relativo ad un possibile flirt tra la bellezza catanese e l’attore turco Can Yaman. I due avrebbero alloggiato allo stesso albergo qualche giorno fa, proprio quando si sono verificati gli assembramenti dei fan per l’arrivo in Italia della star del cinema, che ha attirato l’attenzione di centinaia di persone all’esterno dell’albergo romano. Le indiscrezioni della Pettinelli sembrano trovare delle conferme nella giornata di oggi, con il gossip che continua a ruotare intorno a due personaggi che insieme potrebbero comporre un coppia da migliaia di fan. Insomma, si attendono le prossime ore per avere ulteriori indizi sull’argomento che sta tenendo banco ormai da due giorni. Con il rincorrersi delle voci anche sui social, soprattutto su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Diletta Leotta è abituata a rimanere al centro dell’attenzione, sia nella vita reale e nelle apparizioni televisive che sui social. Tantissime le attestazioni di stima ed affetto da parte dei follower nei suoi confronti. Lo stesso si può dire per l’attore turco che in passato ha anche stuzzicato le fantasie di Francesca Cipriani. In attesa che si possano avere delle conferme o smentite da parte dei diretti interessati, la giornalista si diverte a provocare i follower su Instagram. Prima con uno scatto con un mazzo di fiori ricevuto “Dopo una giornata di lavoro trovare un mazzo di fiori in camera ci fa dormire con il sorriso 💐” con le ovvie domande da parte dei follower: “Li ha mandati Can Yaman?”. Poi con uno scatto che ha messo in risalto le sue qualità fisiche che non rimangono indifferenti. Con una macchina fotografica in mano ed intenta nel suo “shooting” ha stuzzicato le fantasie del web. Con la solita domanda dei follower: “E’ quello con Can Yaman?”. Insomma, in attesa di saperne di più, vi proponiamo i due scatti, lasciando come sempre a voi i commenti.