Gf Vip, due ex concorrenti eliminati si sono fidanzati, ora la domanda è chi sono? il gossip bomba è stato lanciato a Mattino Cinque, vediamo cosa è successo

Attualmente nella casa del Gf Vip rimangono ancora ben 12 concorrenti in gioco, ma il tempo per il reality si sta stringendo infatti mancherebbe meno di un mese alla fine del programma, anche se alcuni sospettando che il reality verrà prolungato ancora di qualche mese, a discapito dei vipponi che sembrano arrivati al limite della sopportazione e dello stress, nel mentre moltissimi ex vipponi ormai eliminati iniziano a frequentarsi anche al di fuori della casa creando legami indissolubili di amicizia, ma la notizia che ha lasciato tutti a bocca aperta è quella sganciata questa mattina a Mattino cinque, vediamo di cosa si tratta.

A mattino cinque è stata sganciato un gossip clamoroso, due ex concorrenti dell’edizione di quest’anno del Gf Vip si sarebbero fidanzati, a lanciare la bomba è stato Andrea Franco Alajmo, il quale è solito dare le news a Federica Panicucci sul reality, ma la notizia di questa mattina ha lasciato tutti sotto shock, ora non resta che capire di chi si tratta, ma vediamo nel dettaglio cosa ha raccontato Alajmo.

Mattino Cinque, scoop clamoroso in diretta “due ex vipponi eliminati stanno insieme”

Amori, veleni e liti nella casa del #GFVIP: è stata una serata ad alta tensione per gli inquilini e noi siamo pronti a ripercorrerla. Ma prima… una chicca di gossip! Di chi stiamo parlando?!#Mattino5 pic.twitter.com/eNBnzLoMIz — Mattino5 (@mattino5) January 12, 2021

Andrea Franco Alajmo, ospite a Mattino Cinque ha lanciato uno scoop clamoroso “C’è un gossip nuovo. Una nuova coppia tra due ex inquilini della casa di quest’anno. Vi dico solo che si tratta della coppia più assurda che si possa pensare e anche la più improbabile dopo tutto quello che è successo. E ci sono già le foto! Pensate alla coppia più assurda” la domanda che ora tutti si fanno è di chi si sta parlando? chi sono i due ex vipponi? al momento Alajmo non ha dato ulteriori indizi a riguardo, ma sul web e in studio iniziano già a fare supposizioni.

Alcuni ospiti hanno fatto il nome di Filippo Nardi e Guenda Goria, come ben sappiamo non hanno avuto buoni rapporti per le parole di Filippo rivolte a Maria Teresa Ruta per cui è stato anche squalificato, per questo potrebbe essere la coppia “assurda” di cui parlava Alajimo.

Per ora non ci sono altre informazioni a riguardo, ma sicuramente nei prossimi giorni usciranno le foto della presunta coppia, non ci resta che aspettare.