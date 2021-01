Fedez racconta ai suoi followers un fastidioso problema di salute che lo accompagna nella sua vita quotidiana. Ecco cosa succede nella vita del cantante.

Fedez e Chiara Ferragni sono sempre nel mirino delle critiche e anche questa volta il cantante ha dovuto svelare un segreto sulla sua vita privata per placare le voci che stavano circolando nelle ultime ore. Il fatto è partito perché molti fan della coppia si sono chiesti come mai il cantante si mostrasse sui social spesso a torso nudo anche durante i freddi inverni milanesi. Per molti la causa è l’egocentrismo del 31enne che ci terrebbe a mostrare costantemente i suoi tatuaggi. Oggi però è arrivata la risposta del diretto interessato che ha spiegato che l’egocentrismo non centra proprio ma soffre di un problema di temperatura. Il suo corpo ha una temperatura corporea molto più alta del normale mentre tutte le estremità come le mani e piedi sono sempre molto freddi e sudati. Per dimostrare la sua tesi ai followers, Fedez ha voluto appoggiare sia la mano che i piedi su una piastrella nera per mostrare l’impronta causata dal sudore.

Secondo il cantante si tratterebbe di un problema psicosomatico dovuto allo stress. Come racconta durante il video pubblicato sul suo profilo ufficiale Instagram, la sudorazione peggiorerebbe nei momenti di forte tensione e ansia. Durante il video Chiara Ferragni conferma la tesi del marito e racconta che le mani del ex giudice di X Factor diventano molto scivolose quando è impaurito ad esempio quando sono in aereo e stanno per decollare. Insomma un piccolo problema che Fedez risolve andando in giro a petto nudo appena possibile, anche se la temperatura esterna non è delle più miti.

Ecco svelato il tanto chiacchierato arcano sulla sua costante nudità. Molti dei suoi fans inoltre sembrano apprezzare la possibilità di vedere il cantante spesso seminudo e non possiamo dargli torto.