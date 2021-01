C’è Posta Per Te tutti senza mascherina, Maria De Filippi risponde alle critiche

Il programma tanto atteso, C’è Posta Per Te, è finalmente iniziato, moltissimi telespettatori hanno notato l’assenza di mascherine nel pubblico, Maria De Filippi risponde alle critiche e spiega il perché di questo fatto

Anche quest’anno C’è Posta Per Te è iniziato, nonostante il periodo che stiamo vivendo a causa del Covid la produzione del programma è riuscita a realizzare il sogno di moltissimi appassionati della trasmissione che ogni anno rimangono incollati alla tv il sabato sera, ascoltando le varie storie commoventi che Maria De Filippi sceglie personalmente, nel programma di certo non mancano i momenti di divertimento, infatti la De Filippi porta anche personaggi simpatici e bizzarri ed in questo momento così critico per gli italiani un pò di svago è più che meritato. Ovviamente non sono mancate le critiche soprattutto perché in moltissimi, da casa, hanno notato l’assenza di mascherine e di distanziamento sociale tra il pubblico, Maria De Filippi ha subito voluto chiare il fatto, ecco cosa ha detto la presentatrice.

Maria De Filippi risponde alle critiche su C’è Posta Per Te

Maria De Filippi ospite nel programma di Fabio Fazio, Che Tempo Che Fa, ha parlato dell’enorme successo del suo programma, C’è Posta Per Te e ha chiarito anche la situazione in merito alle mascherine non presenti in puntata tra il pubblico e gli ospiti. La prima puntata è andata in onda Sabato 9 gennaio e ha avuto un ottimo successo ma è anche stata fortemente criticata dagli utenti sul web, i quali non hanno potuto fare a meno di notare che il pubblico copriva la massima capienza dello studio e inoltre erano tutti senza mascherina.

La famosa conduttrice ha spiegato a Fazio “A favorire le registrazioni del programma è stato il periodo scelto, cioè quello pre estivo, un momento in cui i dati epidemiologici si stavano notevolmente abbassando” e Maria ha anche spiegato che tutti gli ospiti sono stati sottoposti al tampone e immediatamente isolati in albergo, così da non poter portare il virus all’interno del programma, la De Filippi ha anche confessato “Non nego che qualcuno è anche stato rimandato indietro a seguito di tampone positivo”, quindi sia lei che i vari collaboratori sono stati molto attenti all’emergenza Covid tanto da rispedire indietro alcune persone risultate positive.

L’amatissima presentatrice ha detto che quest’anno non ci saranno ospiti internazionali, proprio per ridurre il pericolo di contagi e soprattutto i vari rischi che ne comporta, infine Maria ha spoilerato alcune storie che vedremo nelle prossime puntate “C’è Posta Per Te è un programma che cambia in parallelo con la gente, con il momento storico che la gente sta vivendo, quindi anche le storie seguono questo cambiamento. Ad esempio, ieri sera c’era la storia di una ragazza che chiamava perchè il padre aveva perso il lavoro. Più avanti ci saranno storie di persone che hanno perso i loro cari nelle terapie intensive“

Per vedere queste ed altre storie che ci faranno sicuramente commuovere, dobbiamo aspettare sabato prossimo, sicuramente anche nella prossima puntata la De Filippi ci lascerà a bocca aperta.