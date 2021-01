Gf Vip: Cecilia Capriotti “il razzismo non esiste” Enock infuriato con la vippona

Gf Vip: Cecilia Capriotti ha fatto delle pesanti dichiarazioni sul razzismo che hanno sconvolto tutto il web “il razzismo non esiste” e in particolare hanno colpito Enock, che è sbottato sui social insultando la gieffina , ecco cosa è successo

Nelle ultime ore fuori dalla casa del Gf Vip è scoppiato il caos, il motivo? Cecilia Capriotti ha fatto delle affermazioni fuori luogo sul razzismo, citando il percorso di Enock al quale non ha fatto piacere la frase della Capriotti, ma non è l’unico perché sul web è nata una vera e propria polemica intorno alle parole di Cecilia, vediamo cosa è successo del dettaglio.

Nella serata di ieri, i vipponi, hanno iniziato a parlare di argomenti piuttosto seri, come il razzismo, il Gf Vip si è sempre battuto per debellare qualsiasi forma di aggressione verbale e non, infatti moltissimi concorrenti sono stati immediatamente squalificati per aver utilizzato parole che hanno potuto offendere qualsiasi tipo di categoria, ieri Cecilia Capriotti ha voluto esprimere la sua idea sul razzismo, non facendo sicuramente una bella figura se questo era il suo intento, anzi come direbbe lei è stata molto volgare soprattutto nei confronti di Enock Barwuah, il giovane calciatore è stato spesso, vittima di attacchi gratuiti solo per il colore della sua pelle, per questo motivo Cecilia ha voluto commentare il suo percorso, non rendendosi conto di aver fatto un enorme scivolone.

Leggi anche->Gf Vip: Cecilia Capriotti e Mario Ermito scatta il bacio dopo il litigio – VIDEO

Cecilia Capriotti nella bufera “il razzismo non esiste più” Enock non ci sta e sbotta

Ma vorrei capire cosa intende dire con Enock è stato trattato bene ? @GrandeFratello @alfosignorini @Parpiglia me lo spiegate voi ?

Ma poi il razzismo non esiste più ma questa dove vive ? https://t.co/K4nSRdQEat — enock barwuah (@barwuahenock1) January 11, 2021

Secondo le parole di Cecilia, come si vede dal video qui sopra, il razzismo non esiste più e non sarebbe più una piaga sociale da combattere e così grave, affermazione che ha fatto infuriare tutti gli utenti del web che si sono chiesti come si possa pensare una cosa del genere, quando l’Italia è uno dei paesi con ancora grandissimi lacune di razzismo, ma soprattutto ha cercato di spiegare questa teoria facendo l’esempio di Enock che si è ambientato benissimo con il resto del gruppo e con la sua partecipazione al Gf Vip ha dimostrato che il razzismo non esiste più, frase che ha lasciato il fratelli di Mario Balotelli senza parole, la frase della Capriotti è stata “Anche il razzismo che non esiste più. L’ha dimostrato Enock, che è stato qui. È stato trattato da Dio. Questo è importante. Dicono che l’Italia è indietro, non è così. È un Paese avanti “.

Enock ascoltando le parole della gieffina è sbottato sui social e ha detto ” Ma vorrei capire cosa intende dire con Enock è stato trattato bene? Me lo spiegate voi ? Ma poi il razzismo non esiste più, ma questa dove vive?“ in effetti è una bella domanda, quello che tutti si chiedono è come doveva essere trattato Enock ? male solo per il suo colore della pelle? e questa sarebbe un affermazione per dire che il razzismo non esiste piu? forse con queste parole la Capriotti sta dimostrando proprio il contrario.

Non è finita qua perché Enock dopo aver ripostato su twitter il video di Cecilia ha anche avuto un lungo sfogo sulla sua pagina personale di Instagram, in cui ha dichiarato “Buongiorno ragazzi, voglio trattare due cose che assolutamente non mi vanno bene di quello che ha detto Cecilia. Numero 1, Enock qui è stato trattato bene, cosa intende dire? Enock è stato trattato bene perché si è fatto volere bene. Numero 2, in Italia il razzismo non esiste: ma dove ca**o vivi? Poi ne ha dette molte altre che non voglio neanche ripetere. A mio avviso questo è molto più grave di ciò che ha detto Fausto, poi ne ha dette altre di ca***te. Non vi aspettate che stasera vado a fare lo show trash e queste robe qua perché su questi argomenti io non faccio trash”

Leggi anche->Gf Vip anticipazioni di stasera: scontro epocale tra i due protagonisti!

Vedremo se stasera Alfonso Signorini interverrà sulla questione con Cecilia Capriotti e vedremo se Enock dirà la sua, essendo presente in studio, non ci resta che aspettare.