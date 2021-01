Harry e Meghan hanno detto addio ai social per sempre: come riporta il Sunday Times, la coppia non userà più nessun social. Ecco svelate le motivazioni.

Harry e Meghan, il duca e la duchessa del Sussex, hanno deciso di chiudere con i social media, dicendogli addio per sempre: i due non saranno più attivi sul web. Per la coppia regale quindi niente più Instagram, Twitter né Facebook. Come annunciato dal Sunday Times, l’indiscrezione è arrivata da una fonte molto vicina alla coppia che avrebbe detto che Harry e Meghan stanno rifiutando i social “come parte del loro nuovo ruolo in America“. Ecco che cosa è successo.

Sembra che sia proprio definitivo l’addio che Harry e Meghan hanno deciso di dare ai social network. I loro profili su Twitter, Facebook e Instagram, che contano milioni di seguaci, non saranno così mai più utilizzati. L’inusuale decisione non riguarderebbe solo i loro profili personali ufficiali, ma anche quello della loro neonata fondazione “Archewell Foundation“, per la quale i due non hanno creato nessun planning editoriale sui social, volendosi concentrare di più invece sulla gestione del sito.

I social e il clima d’odio

Ma che cosa ci starebbe dietro ad una scelta così radicale, considerando anche che i social network sono oggi utilizzati in larga scala e possono essere così uno strumento efficace per raggiungere più persone possibili? Sembra che la motivazione prevalente sia il troppo odio che circola indisturbato in rete e che riempie la sezione “commenti” dei social di parole cariche di rabbia e di frustrazione da parte dei sempre più numerosi haters che vedono nel web una valvola di sfogo.

Il problema non è certo secondario ed è stato sempre al centro delle discussioni, ma è di recente tornato prepotentemente alla rivalsa dopo ciò che è avvenuto al Congresso il 6 gennaio a seguito delle parole del Presidente uscente degli Stati Uniti d’America Donald Trump. Anche se Trump è stato interdetto dai social tramite la cancellazione dei suoi profili Twitter e Facebook dai quali aizzava i suoi sostenitori contribuendo ad alimentare il clima d’odio generale, i messaggi che nei suoi anni di presidenza ha sempre lanciato sono rimasti.

Ed è proprio questo astio generato dai social che Harry e Meghan si augurano di evitare terminando l’utilizzo di questi: “I social media hanno provocato una crisi di odio, una crisi di salute mentale e una crisi della verità nel mondo“, ha recentemente detto Harry.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal)

L’addio ai social: la motivazione

In particolare, è il continuo odio verso i due ad aver spinto la coppia alla drastica decisione: proprio per questo i duchi del Sussex, entrambi vittime di offese razziste e sessiste, hanno deciso di dire basta.

Anche se la notizia sta circolando in queste ore, la coppia regale già aveva rallentato con l’utilizzo di Instagram lo scorso anno, per poi fermarsi totalmente con l’ultimo post pubblicato dal loro profilo ufficiale il 30 marzo 2020, in piena pandemia.

Basta con le prese in giro online quindi, i famosi troll, di cui anche Meghan stessa è stata vittima. Come ha infatti confessato a “The Guardian”, la duchessa del Sussex è stata la più presa di mira del 2019: “Mi è stato detto che sono stata la persona più trollata al mondo, maschio o femmina che sia“, ha detto.

Pensare che Buckingham Palace è stato persino costretto ad annunciare con un comunicato ufficiale che gli autori dei commenti offensivi sarebbero stati denunciati: la situazione era diventata insostenibile perché Meghan Markle di insulti in quel periodo ne riceveva centinaia al giorno, comprese minacce di violenza e accuse di fingere di essere incinta.

Leggi anche -> Harry e Meghan in dolce attesa? Le curve sospette della duchessa

Leggi anche -> Harry e Meghan, su Spotify il loro nuovo poadcast: puntata speciale con Archie

Un nuovo inizio

Che l’addio ai social voglia segnare un nuovo inizio? Sicuramente è un grande passo e potrebbe aiutare Harry e Meghan a costruire una nuova indipendenza dopo che i due hanno completamente rivoluzionato la loro vita tagliando i ponti con la Royal Family e si sono trasferiti negli Usa. I due si stanno preparando ad una vita totalmente indipendente anche sotto l’aspetto economico: hanno appena firmato con Spotify e Netflix dei contratti milionari. Che sia questa una possibilità per ricominciare nel migliore dei modi? I fan si augurano di sì.