A pochi mesi dall’aborto spontaneo della duchessa, Harry e Meghan potrebbero essere in attesa del loro secondogenito. Ecco gli indizi che fanno sognare i fan della coppia.

A pochi mesi dalla comunicazione dell’aborto spontaneo Harry e Meghan potrebbero essere in attesa del loro secondogenito dopo l’arrivo di Archie nel 2019. Una splendida notizia che potrebbe far tornare il sorriso alla coppia dopo l’interruzione dell’ultima gravidanza lo scorso luglio. Harry e Meghan avevano deciso di parlare pubblicamene del difficile momento che hanno dovuto affrontare per essere d’esempio e di conforto alle tantissime famiglie che hanno vissuto lo stesso dramma. Ancora troppo spesso la perdita di un bambino nei primi mesi di gravidanza è vissuta come un tabù, mentre dovrebbe essere vissuta senza senso di colpa e soprattutto condivisa senza vergogna. Oggi però la coppia potrebbe aver finalmente coronato il sogno di allargare la famiglia e secondo il settimanale Gente, Meghan sarebbe di nuovo in dolce attesa. Il settimanale diretto da Monica Mosca ha pubblicato delle immagini esclusive che ritraggono la duchessa con delle rotondità sospette. Meghan indossa un cappotto molto pesante nonostante i 20 gradi che si registrano a gennaio in California e nelle immagini si intravede il pancino decisamente più rotondo del solito.

Per molti potrebbe essere solo un eccessivo strappo alla regola dovuto ai pranzi e ai cenoni natalizi ma per gli osservatori più attenti ci sarebbero altri indizi che confermerebbero la seconda gravidanza della Markle. In molti infatti hanno notato che quest’anno la coppia ha deciso di non divulgare una fotografia della famiglia, come di consueto in occasione delle festività natalizie, preferendo pubblicare una serigrafia, probabilmente per non svelare la figura della duchessa. Ma non è l’unico indizio, nelle ultime interviste Meghan è stata ripresa sempre e solo in primo piano: una inquadratura perfetta per celare eventuali morbidezze sospette.

LEGGI ANCHE > MANILA NAZZARO E LORENZO AMORUSO: “ABBIAMO PERSO IL NOSTRO BAMBINO”

Come riportato dal magazine Ok!, fonti vicinissime alla famiglia confermerebbero l’intenzione imminente di allargare la famiglia. Non ci resta che attendere la conferma ufficiale.