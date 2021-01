Gf Vip: Dayane Mello, isolata dal branco, accusa Stefania “gelosa manipolatrice”

Gf Vip, Dayane Mello si scaglia contro Stefania Orlando, la modella brasiliana si è trovata contro tutti, per questo motivo ha accusato la presentatrice di essere una manipolatrice, ecco cosa ha detto

Nelle ultime ore Dayane Mello si è ritrovata completamente abbandonata dagli altri inquilini della casa del Gf Vip, molti di loro non tollerano più i suo modi arroganti e il suo cambiare pensiero ogni 5 minuti, come ben sappiamo tra la modella brasiliana e Stefania Orlando non c’è mai stata simpatia, anzi se ne sono sempre dette tutti i colori, ma a far arrabbiare ancora di più Stefania è stato il fatto che il suo caro amico, Tommaso Zorzi, negli ultimi giorni si è avvicinato maggior mente alla Mello, provocando un enorme gelosia nei confronti della Orlando, ora in casa il clima sembra essere molto teso, vediamo cosa è successo.

Tutto è iniziato nella serata brasiliana organizzata dal Gf Vip, momento in cui gli inquilini si sono lasciati andare, soprattutto grazie all’alcol e alla musica a tutto volume, durante quei balli, Stefania non ha affatto gradito la vicinanza tra Zorzi e Dayane, i quali hanno ballato tutta la sera insieme, per questo motivo la Orlando ha addirittura fatto una scenata al suo amico, dicendogli “non devi ballare con lei” ovviamente Tommaso le ha risposto per le rime “non sei la mia fidanzata” e le ha spiegato che nonostante il carattere particolare della Mello a lui sta simpatica e ha fatto notare a Stefania che è colpa sua se non ha approfondito l’amicizia con Dayane perché sapeva che a lei e a Francesco Oppini non andava a genio e ora vuole recuperare, da quel momento nella casa le cose sono andate sempre peggio e il clima è sempre più teso.

Dayane Mello contro la Orlando “si è attaccata come una cozza”

dayane e tommaso twerkano su anitta pic.twitter.com/4zVXOpN62X — dayane mello out of context (@ooc_dayane) January 9, 2021

Dopo tutta questa diatriba anche Dayane Mello è voluta intervenire sulla questione e non si è risparmiata dal criticare l’atteggiamento di Stefania, ha detto “Le maschere cadono. Questa è la conferma di tante cose per me. Lei ha fatto il suo percorso da sola, poi ha visto che Tommaso è un personaggio fortissimo e si è attaccata a lui come una cozza” ha anche spiegato che secondo lei Stefania è una stratega perché, ora che ha notato che Zorzi si sta distaccando da lei per dedicarsi ad altre conoscenze, sicuramente farà di tutto per litigare con lui per avere qualche clip nella puntata in prima serata, solo per farsi vedere e solo perché il suo intento è vincere.

Dopo un lungo discorso con Mario Ermito la modella brasiliana si è continuata a chiedere perché alla Orlando possa così dare fastidio che Tommaso voglia diventare un suo amico e si è risposta dicendo “Questa è tutta una strategia sua. Manie di protagonismo e nient’altro, questa è la verità. Non è gelosia, Tommaso è un ragazzo buono, ha 25 anni e lei è una donna di 50 anni che manipola uno giovane. Queste scenate di gelosia le può fare con il marito e non con un concorrente” Dayane sembra essere dispiaciuta per Tommaso, soprattutto perché si accorta che la Orlando lo sta usando per i suoi sporchi fini.

Vedremo se nella puntata di stasera, Alfonso Signorini, interverrà sulla questione e mostrerà ai concorrenti le varie affermazioni e critiche che si stanno dicendo a vicenda, sicuramente sarà una serata interessante e ricca di colpi di scena.