Svelato quanto guadagna Antonella Elia per fare l’opinionista del Gf Vip, la cifra è da capogiro “così crudele cattiva” ecco di quanto si tratta e cosa hanno detto su di lei

Antonella Elia è ancora al centro dell’attenzione dopo essere entrata all’interno della casa del Gf Vip e aver attaccato duramente Samantha De Grenet con pesanti offese, come ben ricorderete alcune delle sue affermazioni sono state “Sei la regina dell’arroganza, chi pensi di essere? sto cavolo, ti strapperei quei capelli orrendi ricciolo per ricciolo” e ancora “C’ho davanti una str***a ed è bellissimo darle della str***a. tu sei solo una str***a, una borgatara ripulita male” ma l’offesa più grave secondo il pubblico a casa è stata ” Ti vedo ingrassata. Stai cedendo al peso dell’età. Dovresti fare un po’ di palestra” ovviamente la De Grenet, nonostante abbia risposto per le rime alla Elia, dopo qualche ora, riflettendo sulle parole utilizzate dall’opinionista è caduta in una crisi di pianto, tutto questo non ha fatto piacere agli spettatori e agli utenti sul web che si sono immediatamente scagliati contro Antonella criticandola per le dure parole utilizzare contro la gieffina.

I telespettatori increduli, non si aspettavano questo tipo comportamento da Antonella Elia, soprattutto per alcuni essendo l’opinionista del reality dovrebbe avere un comportamento che sia d’esempio e non di cui doversi vergognare, è stata criticata per la cattiveria usata contro una donna e per aver fatto del body shaming in prima serata, momento in cui moltissimi giovani guardano il programma e potrebbero prendere come esempio il comportamento di Antonella.

Antonella Elia, svelata la cifra da capogiro per fare l’opinionista

La vera villain del #GFVip è Antonella Elia. E su questo non ammetto posizioni diverse. pic.twitter.com/kfebBfeNwV — Santillo Luca (Stefania e Fatina stan account) (@LSantillo_96) January 10, 2021

Di recente Roberto Alessi, direttore di Novella2000 ha lanciato una bomba su Antonella Elia, in particolare riferendosi al cachet che le spetterebbe per fare l’opinionista del Gf Vip, il direttore ha confessato “Non credo che Antonella Elia, che di persona mi sembra una donna a modo, sia come la si vede al Grande Fratello Vip, così crudele, cattiva.” quindi secondo Alessi, la Elia, indosserebbe una sorta di maschera, soprattutto per proteggersi, in realtà lei non è così cattiva come sembra, anzi, secondo il direttore è tutta una finta per interpretare un ruolo che le è stato assegnato.

Alessi ha continuando l’articolo scrivendo “Insultando Samantha De Grenet le ha rinfacciato di avere un’età (l’alternativa, toccando ferro, è morire giovani), di aver fatto la pubblicità al gorgonzola (e mi piace da pazzi), di essere ingrassata (tutti ci siamo inquartati con il lockdown), «che piacere darle della str***za» (con una che ha un figlio di 16 anni che ascolta da casa non si fa), «borgatara ripulita», ma perché chi vive in borgata è sporco? Mi dicono, spero per la Elia, che sia vero, «Prende 15mila euro a puntata per fare la cattiva». Se li guadagna tutti fino all’ultimo centesimo“.

La rivelazione che aspettavamo, la Elia per fare l’opinionista guadagnerebbe 15 mila euro a puntata, ovviamente il pubblico a casa, dopo le dure parole contro da De Grenet, non ha gradito la notizia sulla cifra da capogiro di Antonella e gli utenti sul web si sono subito scagliati contro il reality.